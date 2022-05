El video viral del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el que desde la silla de conductor de un carro dice "el cambio, en primera", es un eslabón más en la cadena de acciones de varios funcionarios públicos en los que muestran las preferencias entre sus candidatos que compiten por la presidencia de la República. Se trata de acciones claramente planificadas para impulsar a un aspirante y de paso hacerle el esguince a la Ley.

Para este video se necesitó al menos un guion, un equipo de grabación y muy posiblemente un concepto de un equipo jurídico para evitar una sanción de la Procuraduría General de la Nación.



Quintero puso en redes sociales el video contadas horas después de la renuncia de un grupo más de sus funcionarios de su círculo de confianza que de inmediato entraron a la campaña de Gustavo Petro.



Se trata de Juliana Colorado Jaramillo; Carlos Mario Mejía y Eleonora Betancur. “Tres grandes compañeros que trabajaron por la Medellín Futuro, ahora se van a construir un mejor país. Muchos éxitos”, dijo el alcalde.



“El viernes me presentaron su renuncia para dar un paso adelante, para liderar. Tres personas que han sido fundamentales para este equipo, que han estado desde el día cero de nuestro gobierno, personas que vamos a extrañar mucho en la Alcaldía pero que sabemos que le van a servir muchísimo al país”, dijo el mandatario local.



Previamente, también habían saltado de la administración local a la campaña presidencial del aspirante del Pacto Histórico otras tres personas de absoluta confianza del alcalde. Juan Carlos Upegui, primo de Diana Osorio, esposa de Quintero; Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo.



La esposa de Quintero no es funcionaria pública y ya ha mostrado como es la intención de voto en su casa: "En mi casa, si el perrito pudiera votar y la gatica también, mejor dicho, todos vamos a votar por Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta", dijo ella en una entrevista.



Lo hecho por Quintero difiere en la forma, pero no en el fondo con la actuación del presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López.



Son varios los casos. Por ejemplo, cuando la agenda informativa del país puso el énfasis por la propuesta del candidato Petro sobre lo que haría con las pensiones, Duque reaccionó, durante la Asamblea General de Afiliados de ProAntioquia, en Medellín:



“Esos autócratas 3 P que utilizan el populismo son los que se atreven a decirle a la gente que le van a quitar el ahorro de toda una vida en un fondo de pensión para volverlo plata de rapiña para poder cabalgar en aspiraciones y en repartijas”, dijo Duque.



Igual Duque omitió nombrar a Petro. La referencia, sin embargo, era inevitable porque el aspirante en su campaña ha dicho que su letra es la P. “Es la P de Paz, es la P de Pacto, y también es la P de Petro”.



En otro momento, cuando Petro propuso condonar a los estudiantes de las deudas con Icetex, Duque también respondió:



“O cuando se dice: ‘acaben por completo el financiamiento de la educación superior a nivel de posgrados y condonen las deudas’. Ah, sí, 9 billones de pesos. ¿Y de dónde los van a sacar? ¿A quién se los van a cobrar? ¿Y qué pasa con los que ya están en el sistema de crédito? ¿Y qué pasa con los que vienen después? Porque, bajo esa lógica, entonces, acaben con los bancos también y condonen todas las deudas a ver mañana cómo empiezan a fluir los recursos en una sociedad”.



La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, también optó por poner en sus redes sociales una tarjeta de navidad, recién inaugurado por ella el alumbrado público para las fiestas de fin de año. En la imagen, que publicó en su cuenta de Twitter, estaba la imagen de un árbol de Navidad verde con la frase “Hay centro, hay esperanza, hay futuro”.



En ese momento, Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo y competidor para la época de Sergio Fajardo, le respondió: “alcaldesa, sus trinos pueden tomarse como participación en política. No hay que hacer lo que no queremos que otros hagan. Demos ejemplo”.



Pero ¿por qué ocurren estos hechos ante la vista de los ciudadanos sin que realmente pase nada. Pedro Piedrahíta Bustamante, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, cree que hay una ausencia en la Carta Magna que además va en contradicción con la realidad política.



Si bien, existe el presunto delito de intervención en política, que está consignado en el artículo 422 Código Penal y que dice que quien “utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”, es paradójico "que a los políticos se les prohíba hacer política".



Para Piedrahita, por su mismo rol, los dirigentes políticos deberían poder expresar sus opiniones "aunque claro, eso sí, lo grave, lo riesgoso, sería que destinará la movilización de recursos públicos para favorecer a un candidato o perjudicar a otro".



"Existe un vacío normativo y durante cada campaña, los políticos desde el nivel local hasta el nacional han participado", dice el docente.



"En este caso se ha hecho más evidente porque el ambiente está muy caldeado, pero igual ellos saben qué decir, cómo decirlo porque se aprovechan de la interpretación de las normas", concluye.



Para el analista de campañas políticas y experto en comunicación pública, Andrés Segura hay dos puntos por abordar frente la situación de servidores públicos participando en política.



"Primero, la debilidad de los órganos de control queda en evidencia, la cual se ha acentuado por el uso político que se les han dado a sus actuaciones lo que es percibido por la ciudadanía. Esa falta de credibilidad abre la puerta a qué servidores con cierto poder actúen sin miedo porque sienten que cualquier acción en contra "se puede manejar".



Y, segundo, dice el analista, "los servidores con influencia en redes que participan en política saben que en un ejercicio de costo-beneficio salen ganando. Los indignados le dan volumen a sus acciones y logran aumentar y posicionar su mensaje, y la pelea posterior (incluso la disciplinaria) ayuda a consolidar el sentido de pertenencia a un grupo que está "siendo atacado".



Para él, estos dos elementos crean un coctel que erosiona la institucionalidad.



Se trata de una situación en la que hasta los funcionarios encargados de impartir justicia entran a dar sus opiniones porque sabe que las sanciones no vendrán: el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo un video que público el 5 de abril, y en el que dijo:



Es "lamentatable que Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país".



Esto le valió una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que no es difícil prever, ahí se quedará.





