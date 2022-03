En el debate del Pacto Histórico, realizado en alianza entre EL TIEMPO y Semana, se les preguntó a los candidatos sobre los subsidios económicos en Colombia: De ser presidentes, ¿habría más o menos subsidios ? ¿Para qué sectores?



Conozca qué dijeron Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero y Alfredo Saade al respecto de ese tema.

Para la candidata Francia Márquez, es necesario enfrentar la crisis económica que vive el país. "Eso significa poner una mirada hacia el campo. Creo que es necesario avanzar en la reforma agraria integral, ecológica y feminista que hemos venido planteando", afirma.



Márquez dice que se debe fortalecer una productividad y la industrialización de la economía campesina. Al respecto de los subsidios, dice que, con una inflación tan alta, una familia "no se sostiene" con $160.000.



En su respuesta también menciona la necesidad de mejorar la distribución de las tierras en Colombia. Esto, "más que un subsidio, va a contribuir enormemente a generar autonomía económica y mejores condiciones de vida para la gente". concluye.



Por su parte, Alfredo Saade dice que los subsidios deben dignificarse de acuerdo con los problemas económicos que está pasando el país. Para él, distintos sectores necesitan subsidios y estos deben mantenerse "en el gobierno del Pacto Histórico".



El candidato Gustavo Petro empieza diciendo que en Colombia no hay subsidios, sino limosnas. "La limosna mantienen a la persona en la pobreza, por eso son de 160 mil; de 70 mil, para jóvenes; de 90 mil, para viejos". Y agrega: "es para comprar votos".



Para él, "una transferencia de dinero del Estado a una persona es para "sacarla de la pobreza". Petro dice que los subsidios deben tener la magnitud suficiente por encima de la línea de pobreza, que es medio salario mínimo ($500.000). Para ello, también se deben identificar cuáles núcleos de población son los que deberían ser beneficiarios de esas transferencias.



Concluye que para las personas de tercera edad sin pensión y las mujeres cabeza de familia con hijos "debe haber una transferencia del Estado que vamos a llamar 'Ingreso básico' y que es medio salario mínimo a la persona", dice.



Ante la pregunta de si "hay con qué" incrementar el valor de los subsidios, Petro dice que sí, pero que implica una reforma tributaria.

Finalmente, el candidato Camilo Romero expresa que los subsidios sirven para que las personas tengan resultas sus necesidades básicas para que puedan desarrollarse como individuos y como sociedad.



"Los subsidios son necesarios, pero tienen que ser transitorios", afirma Romero. En su intervención, el candidato de la coalición afirmó que, durante la época de pandemia, el gobierno del presidente Iván Duque no metió "la mano en el bolsillo ni en el considere, dejando aguantar hambre a millones de colombianos y colombianas".



Para él, también sería necesaria una reforma tributaria para conseguir los recursos.

