Con una marcada crítica hacia algunas posiciones del aspirante presidencial de origen izquierdista Gustavo Petro, el precandidato de Creemos Colombia, Federico Gutiérrez, fue tajante en que, en caso de ser elegido presidente, no restablecerá las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.



“Con él lo que hay que hacer es seguirlo denunciando internacionalmente. Las relaciones de Colombia, como Estado, son hoy con los venezolanos, que son víctimas de Maduro”, afirmó.



La posición del exalcalde se conoció en medio de la discusión entre los precandidatos por la situación entre Rusia y Ucrania, en la que comparó a Petro con el presidente ruso, Vladimir Putin.



“El Putin colombiano es Petro. Aquí, cuando uno mira todo el contexto de lo que está pasando y cómo se ponen en riesgo la democracia y las libertades, como está ocurriendo en Ucrania, vemos el riesgo que tenemos con un país como Venezuela”, afirmó.

Sin mencionarlo de manera expresa, Gutiérrez cuestionó que Petro deje en tela de juicio si respetará o no el resultado de las elecciones. “¿Cómo ha sido senador y candidato ese que dice que no va a reconocer las elecciones?”, se preguntó.



En tal sentido, pidió responder, eso sí, las inquietudes del expresidente Andrés Pastrana, quien ha manifestado en las últimas semanas dudas sobre temas como, por ejemplo, el manejo del software de la Registraduría en el que estarán los resultados electorales.



Gutiérrez resaltó la “pelotera” en la Coalición Centro Esperanza y dijo: “Después de las elecciones del 13 de marzo, cuando tengamos los resultados, todo va a cambiar y no será Petro el que esté punteando ya en esas encuestas, sino que seremos nosotros”.

