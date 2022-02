Cuatro precandidatos de la coalición Equipo por Colombia participaron del debate organizado por EL TIEMPO y Semana, en donde expresaron sus puntos de vista y preocupaciones por la decisión de la Corte Constitucional sobre despenalizar el aborto en las primeras 24 semanas de gestación de la mujer.



3 de 4 precandidatos, con excepción de Enrique Peñalosa, se mostraron en contra de la decisión del alto tribunal.



Aydeé Lizarazo expresó que por sus principios cristianos no está de acuerdo "con que se atente contra la vida". Sin embargo, manifestó respetar las decisiones de las altas cortes.



David Barguil tampoco apoya el fallo del alto tribunal. "No voy a compartir como presidente que vayamos en contra de la vida de los inocentes". Además dijo que cuando llegue a la presidencia liderará un referendo para que la decisión de la Corte quede sin efecto.



Barguil también dice que, en su gobierno, impulsaría un 'gran acuerdo por la vida' en Colombia. Finalmente, señaló que, como presidente, desea lanzar el 'kit por la vida de los niños'. De acuerdo con el precandidato, entregaría pañales y leche de manera gratuita a madres de estratos 1, 2 y 3.



Federico Gutiérrez expresó que no la de acuerdo con la decisión de la corte y manifestó preocupación por el embarazo adolescente. "Yo no estoy de acuerdo con esa decisión y sé que suscitó un gran debate en el país. Yo cuido la vida y es un tema que me ha dolido también", dijo el exalcalde de Medellín.



Enrique Peñalosa fue el único precandidato de la coalición que apoyó la despenalización. El exalcalde de Bogotá manifestó que lo que la Corte aprobó es que no llevaran a la cárcel a las mujeres que abortan. Sin embargo, no está de acuerdo con las 24 semanas que estableció la Corte y piensa que fue un error.



"La Corte no dijo que le gustaba el aborto o que apoyaba el aborto, aprobó que no judicializaran, que no llevaran a la cárcel a las mujeres que abortaran. Que es muy distinto", expresó Peñalosa.



Y agregó: "nadie quiere abortar y muchos menos a las 24 semanas. Me parece que se le fue la mano al hablar de 24 semanas porque con 14 habría sido suficiente".



Peñalosa también puso la discusión en un argumento de clase y dijo que la discusión "es si se despenaliza el aborto para las mujeres de ingresos bajos, para las mujeres pobres. Porque las mujeres de ingresos altos siempre han abortado cuando han querido con toda la higiene y toda la seguridad sin ningún riesgo de que las vayan a llevar a la cárcel".





