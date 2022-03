Uno de los temas que tuvo relevancia en medio del debate organizado por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana fue el acercamiento que en las últimas semanas han tenido desde la coalición con el Partido Liberal y su director, el expresidente César Gaviria.



Camilo Romero, exgobernador de Nariño, señaló que ya hay miembros de este partido apoyando la coalición de izquierda, mencionando el caso del senador liberal Luis Fernando Velasco .



"Este pacto tendrá que hacerse con hombres y mujeres de todos los partidos políticos, de quienes quieren el cambio y a mi modo de ver desde la ciudadanía", indicó Romero.



En ese sentido, el exgobernador señaló que el acuerdo debe ser principalmente con los ciudadanos y "no con la politiquería".



El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por su parte, aseguró que "en el liberalismo hay que conservar cosas". En ese sentido, el precandidato recogió algunas de las líneas de esta corriente política que deberían desde su punto de vista mantenerse.



"La revolución en marcha, las tesis de (Alfonso) López Pumarejo, las banderas de Jorge Eliécer Gaitán, la idea de la reforma agraria, la libertad de los esclavos, la idea republicana, la idea de la división tripartita del poder para que no se concentre, la idea de los derechos individuales, la idea de la defensa a ultranza contra la tiranía… Crearon esas ideas los liberales, ¿lo rechazamos? A mí me parece que son absolutamente importantes si queremos que Colombia sea una potencia mundial de la vida", señaló.

Francia Márquez dijo que César Gaviria representa más de lo mismo. Foto: César Melgarejo/ CEET

Por otro lado, la candidata Francia Márquez indicó que un pacto con el expresidente César Gaviria "significaría más de lo mismo".



"Gaviria es parte de los que han llevado a este país a vivir en la crisis que estamos viviendo, en la hambruna, en la corrupción, siempre ha estado gobernando para su favor", señaló Márquez, quien aseguró que el acuerdo debe ser "con los jóvenes, con las mujeres, con los campesinos, con los afrodescendientes, con la comunidad diversa LGBTIQ+, con las mayorías excluidas y oprimidas, con las víctimas que en este país no han tenido garantía de derechos".



En ese punto, se le preguntó a Gustavo Petro si estaba de acuerdo con los comentarios de Márquez, a lo que él señaló que precisamente el nombre de la coalición tiene la palabra pacto ya que "se trata de construir una democracia y en una democracia caben todos los colores".



A esto, Francia Márquez precisó que están dispuesto a "pactar en términos de garantizar los derechos a todos los colombianos y colombianas. El problema es pactar para repartirse el Estado y seguir en la misma lógica de quienes han obtenido sus beneficios en el detrimento de los derechos del pueblo colombiano. Ahí no hay posibilidades de encuentro".



Y agregó: "Yo llegué al Pacto Histórico porque quería un cambio, porque creemos que es la expresión que permite realmente una transformación y un cambio (...) Hacer un pacto con quien ha profundizado el neoliberalismo en este país es un error".



Alfredo Saade, por su parte, indicó que "el país no puede ser gobernado con el dolor del pasado". "En el pacto cabemos todos, acá no podemos excluir a nadie (...) La nueva historia de la Nación la construimos entre todos, no solamente del pacto para el pacto, tenemos que construirla con todos los partidos políticos", indicó.



Y añadió: "Bienvenidos todos los partidos políticos al Pacto Histórico, bienvenido todo aquel que quiere una nueva nación en lo social, político y económico".

