La precandidata presidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez Mina, habló en el debate EL TIEMPO y SEMANA, sobre sus apuestas para llegar a la Casa de Nariño.



Sobre el tema económico, la precandidata resaltó que es necesario avanzar en una "reforma agraria, integral, ecológica y feminista".



"Tener una mirada hacia el campo. Necesitamos fortalecer una productividad y la industrialización de la economía campesina para salir de la crisis económica que vive el país". dijo.



Y agregó: "un subsidio que ahora le llega a una familia con una inflación tan alta, con eso una familia no se sostiene.



Expresó que se necesita una transformación y una recuperación de la soberanía alimentaria para recuperar la producción nacional desde un sistema de producción agroecológica, "implica revisar la tenencia de la tierra en este país y eso significa hacer un estudio sobre cuales son en realidad los baldíos que tiene este país porque hoy no hay cifras concretas".



Igualmente sobre el tema de las pensiones la candidata no está de acuerdo con aumentar la edad de pensión. "Lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de pensión público", aseguró.



Además, planteó: "es necesario adaptar un fondo pensional que cubra esa demanda de hombres y mujeres mayores que no han cotizado, han trabajado toda su vida de manera informal".

