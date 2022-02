"Ahora, los miembros de la coalición (Centro Esperanza) están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria", dijo la aspirante a la presidencia, Indrig Betancourt, quien hablo sobre la situación actual que atraviesa la coalición e invitó a los ciudadanos a no votar en la consulta.



Betancourt explicó que los miembros del bloque político Centro Esperanza, tienen un compromiso legal de apoyar al candidato que se lleve la mayoría de votos, y que, "por lo tanto, si no queremos ser cómplices de esta triste situación no hay que votar en la consulta del 13 de marzo".

Cabe recordar que Betancourt, desde el mes de enero, anunció su retiro de la coalición Centro Esperanza, precisamente porque consideraba que Alejandro Gaviria estaba recibiendo apoyos por parte de "maquinarias políticas".



Ahora, la aspirante presidencial continua en la contienda electoral de forma independiente por su partido Verde Oxígeno, y advierte que en el caso de que Gaviria gane en las consultas interpardistas, los miembros adscritos a la coalición tienen la obligación legal de apoyarlo.



"Cuando ellos se registraron para la consulta, firmaron un acuerdo legal que tienen que apoyar al candidato que salga elegido en esa consulta. Si Alejandro sale elegido, ellos están en la obligación legal de apoyarlo como candidato presidencial, o quedan amordazados porque no pueden salir a decir lo que piensan", indicó Betancourt.

