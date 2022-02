"Ahora, los miembros de la coalición (Centro Esperanza) están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria", dijo la aspirante a la presidencia, Indrig Betancourt, quien hablo sobre la situación actual que atraviesa la coalición e invitó a los ciudadanos a no votar en las consultas del 13 de marzo.



Betancourt explicó que los miembros del bloque político Centro Esperanza, tienen un compromiso legal de apoyar al candidato que se lleve la mayoría de votos en la consulta, y que, "por lo tanto, si no queremos ser cómplices de esta triste situación no hay que votar en la consulta del 13 de marzo".

