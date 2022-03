El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró este martes en el debate de EL TIEMPO y Semana que los acercamientos y diálogos con sectores políticos como el del jefe del Partido Liberal, César Gaviria, no pretenden convertirse en acuerdos de burocracia en donde se "negocie" el Estado, sino que buscan construir una nueva política donde haya diálogo entre diferentes.

La intervención de Petro en este sentido se dio en medio de uno de los temas más polémicos del debate, donde precandidatos como Francia Márquez mostraron en completo desacuerdo con dichas alianzas que, al juicio de la aspirante del Polo Democrático, son inconvenientes por darle espacio a sectores políticos que han sido causantes de la pobreza que se vive en las regiones de Colombia.



"Cuando pactamos con Francia Márquez, no nos repartimos el Estado. (...) El Pacto no significa repartirse el Estado. El pacto significa un pacto social nuevo. Cuando pactamos la Constitución del 91 no pactamos repartir el Estado con las mayorías", destacó el exalcalde de Bogotá.



"Hay que cambiar los valores de la política. La esencia de ser una fuerza nueva en la política colombiana es precisamente que permita la rectificación de todas y de todos, incluidos nosotros mismos, que a veces nos ahogamos en nuestro propio sectarismo", destacó el candidato.



Para darle más respaldo a su postura de diálogo con César Gaviria y el liberalismo, Petro destacó que para la creación de la Constitución del 91 "se abrazaron" sectores antagónicos, como Álvaro Gómez y el M-19.



"La revolución en marcha, las tesis de (Alfonso) López Pumarejo, las banderas de Jorge Eliécer Gaitán, la idea de la reforma agraria, la libertad de los esclavos, la idea republicana, la idea de la división tripartita del poder para que no se concentre, la idea de los derechos individuales, la idea de la defensa a ultranza contra la tiranía… Crearon esas ideas los liberales, ¿lo rechazamos? A mí me parece que son absolutamente importantes si queremos que Colombia sea una potencia mundial de la vida", señaló.

