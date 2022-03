La primera pregunta que contestaron los miembros de la coalición del Pacto Histórico que aspiran a la Presidencia de la República, durante el debate organizado por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana, estuvo dirigida al contexto internacional actual que ha copado la atención del mundo entero: la invasión de Rusia en Ucrania, que ya ha dejado cientos de personas muertas.



Camilo Romero, exgobernador de Nariño, fue el primero de los precandidatos en manifestarse sobre el tema. "Tengo que condenar todo acto de violencia venga de donde venga, y ocurra de donde ocurra. La guerra no podrá ser jamás el camino de una sociedad democrática y de un mundo civilizado", señaló.



Romero también hizo mención sobre el conflicto armado que vive Colombia e indicó que rechaza cualquier situación de violencia en el mundo.



Por otro lado, Gustavo Petro señaló que "la invasión de un país a otro país siempre es un delito".



"Nosotros rechazamos la invasión a Ucrania, como rechazamos la guerra entre imperios que están haciendo los países débiles sin que ellos se toquen entre sí", indicó el precandidato presidencial, quien añadió que "en Europa se está desarrollando una guerra por el gas, es una economía fósil e indica la necesidad imperiosa para todas las economías del mundo de desligarse de los combustibles fósiles".



Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Así mismo, Alfredo Saade señaló que las guerras "no benefician a absolutamente a nadie, hacen daños no solo a los países involucrados, sino que también hacen daño a los países vecinos".



A su vez, Saade indicó que los ojos hay que ponerlos en Colombia: "Tenemos una guerra que no para, muerte, asesinatos, un narcotráfico que hace daño todos los días y una corrupción que amenaza día a día a la gente más pobre".



Francia Márquez indicó, por su parte, que rechaza todo tipo de violencia. "Por ahora nuestro mayor esfuerzo estará enfocado en garantizar la paz en Colombia que todavía pone en riesgo la vida de muchas personas", indicó.



La precandidata puso como ejemplo la situación de violencia que se vive en algunas zonas del país, como el Pacífico. "La guerra está contribuyendo a que los niños y niñas que van a los colegios estén siendo reclutados por los actores armados", denunció.

