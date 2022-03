Como lo determina la ley en Colombia, y a pocas horas de las primeras elecciones de este 2022, las campañas han empezado a rendir cuentas sobre los dineros que usan en el proceso.



A la fecha, según documentos revisados por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, los candidatos de las tres coaliciones (derecha, centro e izquierda) que aspiran a escoger candidato presidencial, han recibido en total más de 17.477 millones de pesos, de los cuales ya gastaron 8.537 millones.



Conozca cuánto ha recibido cada candidato y de quién; además, cuánto ha gastado y en qué.

La Ley 1475 de 2011 señala que todos los candidatos que aspiren a cargos de elección popular deben presentar la relación completa y consolidada de sus gastos, ingresos y financiadores. Esto se hace, según la Resolución No. 3097 de 2013, en el portal ‘Cuentas Claras’ del Consejo Nacional Electoral, que es el mecanismo oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral.



Los gerentes de campaña y candidatos deben presentar dicha información en la plataforma máximo un mes después del proceso electoral en el que participan. En este caso, los precandidatos presidenciales de las coaliciones tienen hasta el 13 de abril. Sin embargo, semanalmente deben actualizar sus reportes de cuentas.



De no cumplir, se pueden ver expuestos a investigaciones y a sanciones económicas, tanto ellos como el partido político. Además de eso, gastos que no sean reportados en el aplicativo, no se incluirá en la reposición económica por votos. Este último es el dinero que el Estado le reconoce a las campañas políticas por sus gastos, siempre y cuando cumplan el umbral requerido de votos.

Los de más dinero y los de menos dinero

De acuerdo con los reportes disponibles de ingresos y gastos de las campañas de los 15 aspirantes a ser candidatos presidenciales por tres coaliciones diferentes (derecha, centro e izquierda), a hoy, Gustavo Petro es el de más ingresos ($6.975.451.265 millones) y quien más dinero ha usado ($2.214.296.860). En contraste, la campaña que menos dinero ha recibido ($524.041.760 millones) es la de Fico Gutiérrez; por su parte, quien menos ha gastado ($11.345.760 millones) es Aydeé Lizarazo.



Llama la atención el caso de Álex Char, quien hasta el momento reporta gastos por $1.668.512.197 millones pero ingresos de apenas $7.070.440.

Al momento de la consulta del aplicativo (8 y 9 de marzo), 12 de los 15 candidatos de las tres coaliciones que participarán en las consultas para definir candidatos presidenciales han presentado el balance de sus campañas.



Los tres candidatos sin reporte son del Pacto Histórico. Además, uno de la coalición Equipo por Colombia, no reportó ingresos, sino solo sus egresos hasta la fecha.



Este es el corte de cuentas de cada uno de los miembros de las coaliciones y los documentos que los soportan.

Coalición Centro Esperanza

En total, los reportes de los candidatos de esta coalición suman $6.366.704.439 en ingresos y $3.283.039.007, en gastos.

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo

A la fecha, el ex alcalde de Medellín y candidato de la Alianza Social Independiente, ASI, Sergio Fajardo, ha reportado ingresos de $ 2.737.400.000 y gastos por valor de $1.825.073.669 millones. El dinero entrante proviene, principalmente, de un crédito con una firma sin especificar del sector financiero ($1.892.400.000). También se reportan $695.000.000 millones de donaciones de particulares y $150.000.000 de créditos de particulares .



Las donaciones provienen principalmente de empresas y empresarios como Bavaria ($285.000.000 millones), Carlos Arcesio Paz -dueño de la Harinera del Valle- (200.000.000 millones), la corporación Manuelita ($100.000.000) e Inversiones Pinamar ($100.000.000).



En cuanto a gastos, $ 1.335.402.921 millones se destinaron a propaganda electoral. El segundo rubro más alto fue de gastos de administración, con $406.641.822 y $61.115.917 millones para gastos de transporte y correo. La mayoría de gastos de propaganda se destinaron a la empresa de publicidad digital Factorial Media SAS ($900.003.121 millones).

Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria

El aspirante del grupo de ciudadanos Colombia Tiene Futuro, Alejandro Gaviria, reportó ingresos por $663.194.713 millones y gastos por $223.523.784 millones. Del dinero que entró, $648.500.000 corresponden a donaciones de particulares. El resto ($14.694.713) fueron recursos propios.



Las principales donaciones, reportadas por la campaña, corresponden a empresas como Bavaria (280.000.000 millones) Carlos Arcesio Paz, dueño de Harinera del Valle ($100.000.000 millones) y Nicea SAS, dedicada a la comercialización de animales y productos agropecuarios ( ($100.000.000 millones).



En cuanto a los gastos, el mayor rubro es el de administración ( 87.874.987 millones) seguido por la propaganda electoral ($63.536.960). En este último, los dos principales pagos fueron para Libardo Quevedo Mora( $29.240.460) y EL TIEMPO Casa Editorial ($28.560.000).

Jorge Enrique Robledo

Jorge Robledo

El ex senador y miembro del Partido Político Dignidad, Jorge Enrique Robledo, reportó ingresos por $900.800.000 millones y gastos por $306.370.492 millones. De los ingresos, la mayor cantidad de aportes fueron de créditos de particulares ($ 892.000.000) y el resto, recursos propios ($ 8.800.000). De esos créditos, los dos más grandes son con su partido, por valor de$ 600.000.000 millones.



En cuanto a gastos, la mayoría fueron destinados a propaganda electoral ($ 272.793.835) y gastos de administración ($ 23.000.000). De esa publicidad, el mayor monto fue destinado a la impresión de un millón de periódicos con EL TIEMPO Casa Editorial ($172.550.000).

Carlos Amaya

Carlos Amaya

La campaña del exgobernador de Boyacá, también miembro del Partido Dignidad, Carlos Amaya, ha recibido ingresos por $799.490.000 millones y gastos por $425.809.936 millones. En el primer rubro, 600.000.000 provienen de créditos con particulares y $ 139.990.000 de aportes también de particulares. Los restantes $ 59.500.000 salieron del candidato y sus familiares.



El crédito de $600.000.000 millones fue tramitado con Miguel Antonio Parra Castiblanco, empresario del sector minero y fundador de Comercializadora Internacional Milpa, la productora y comercializadora de coque metalúrgico.



En cuanto a gastos de campaña, $425.766.230 se han destinado a publicidad electoral, todos destinados a la agencia de publicidad Sintonizar Medios SAS.

Juan Manuel Galán

Juan Manuel Galán

Para su campaña, Juan Manuel Galán reporta $1.265.819.726 en ingresos, principalmente de créditos del Partido Nuevo Liberalismo, que aparece tanto en el formato de créditos en dinero de particulares como en los aportes de la organización que inscribe la lista. La contribución total es de $1.065.819.726. Además, Juan Manuel Galán recibió 200 millones de pesos de GGKB Holdings SAS que, según el Rues, se dedica a “Otras actividades de servicios de información”.



En el aparte de gastos, el total es de $502.261.126. El mayor rubro corresponde a propaganda electoral, con $414.551.559. El Conserje Marketing Editorial SAS ha recibido el mayor rubro, ($178.500.000); le sigue Martha Patricia Guerrero Martínez ($97.039.000) y Música contra la guerra limitada ($86.116.660).



Los demás gastos, distintos a la propaganda electoral, corresponden a gastos de administración ($45.924.267), servicio de transporte y correo ($31.113.700), gastos judiciales y rendición de cuentas ($5.000.000), actos públicos ($4.000.000) y gastos de oficina y adquisiciones ($1.671.600).

Equipo por Colombia

En total, los reportes de los candidatos de esta coalición suman $3.035.263.640 en ingresos y $3.027.248.725 en gastos.

Fico Gutiérrez

Federico Gutiérrez

Para su campaña, el exalcalde Fico Gutiérrez reporta $504.141.440 en ingresos provenientes en su totalidad de contribuciones de particulares. En cuanto a gastos, aparecen $164.938.524.



Las contribuciones son de 34 personas naturales (19) o jurídicas (15). Las tres más altas son las de Constructora El Recreo SA ($80 millones), Promotora Comercial de La Sabana SAS ($49 millones) y Distribuidora de Vinos y Licores SAS ($48 millones).



Sobre los gastos el mayor rubro se ha ido a propaganda electoral, que tiene un rubro de $121.470.440. De ese dinero, $119.000.000 fueron para Vahos & Orozco SAS, que reporta actividades económicas de publicidad y de estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. Además, $2.380.000 de los gastos fueron para Julián Andrés Salas Chacón, quien también figura en la lista de contribuciones particulares con el mismo monto. Finalmente, $90.440 de los gastos en propaganda electoral corresponden al Partido de la U, que también hizo aporte de $170.440 a la campaña de Fico.



El resto de dinero gastado corresponde a servicio de transporte y correo ($21.867.084), inversiones en materiales y publicaciones ( 10.591.000), gastos de administración ($9.820.000) y gastos judiciales y de rendición de cuentas ($1.190.000).

Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa

En el informe individual de Enrique Peñalosa, a la fecha, no está registrada información sobre los ingresos de su campaña. Sin embargo, aparecen $122.496.061 en gastos.



El mayor rubro, de $96.664.295, corresponde a gastos de propaganda electoral para tres personas jurídicas y dos personas naturales. Las empresas, todas relacionadas con la publicidad, son Limagen SAS ($25.525.500), Comercializadora Comsila SAS ($15.589.000), y Compugraphics Editores SAS ($6.545.000).



Por su parte, las personas naturales que figuran son Libardo Quevedo Mora ($25.109.000) y Hugo Enrique Molano Rico ($23.895.795); ambos se dedican a actividades de impresión y publicidad, de acuerdo con el Rues.



Los otros gastos de la campaña de Peñalosa reportados corresponde a servicio de transporte y correo ($23.466.125), gastos de administración ($1.726.441) y gastos de oficina y adquisiciones ($639.200).

Álex Char

Alex Char

A la fecha, Alex Char ha reportado ingresos de apenas $7.070.440 millones y gastos por valor de $1.668.512.197 millones. Los ingresos provienen de donaciones en especie del 20% en el costo de un equipo ventury (lanzador de papel picado) por $90.000 y de la creación de la imagen para el evento de inscripción por 80.000, ambas hechas por el Partido de la U. Además del arriendo de las oficinas de la campaña, por $6.900.000, hechas por Edison López Cabarcas.



Char, además ha gastado gran parte de los más de 1.600 millones de egresos en campañas publicitarias. Este rubro representa un total de $ 1.531.636.930 millones de pesos.



Los siguientes montos corresponden a gastos de administración ($ 80.736.214) y judiciales y de rendición de cuentas ($ 50.000.000). Además, aparece una deuda por $ 446.265.742, pero aún no aparece detallada en los reportes.

David Barguil

David Barguil

El precandidato del Partido Conservador, David Barguil, ha reportado ingresos por $2.000.000.000 millones de pesos y gastos por $1.059.956.183. Las entradas provienen, en su totalidad, de donaciones y aportes de particulares.



El principal donante de Barguil es la empresa Amacal, con sede en Bogotá y que aparece registrada como dedicada a Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. En total, aportó $1.450.100.000 de pesos.



En cuanto a gastos, el mayor rubro corresponde a propaganda electoral ($ 900.210.464) gastos de administración ($ 63.883.973) y transporte ($ 46.506.678). En cuanto a la publicidad, la mayor cantidad de dinero se ha gastado en publicidad de televisión en los dos canales privados del país.

Aydeé Lizarazo

Aydee Lizarazo

La aspirante del Mira, Aydeé Lizarazo reporta ingresos por $524.041.760 millones y gastos por $11.345.760 millones. La enorme mayoría de sus ingresos ( $ 523.871.320) provienen de donaciones de particulares y $170.440 de dos donaciones en especie (diseño de imagen y alquiler de ventury) por parte del Partido de la U. Lizarazo tiene 22 donaciones, de las cuales 13, las de mayor cuantía, provienen directamente de su partido político, Mira. El resto son ciudadanos que aportaron entre 35 mil y 600 mil pesos.



En cuanto a gastos, la mayoría de los $ 11.345.760 millones se usaron para inversión en materiales y publicaciones ($ 7.411.47) y propaganda electoral ($ 2.376.548). La mayoría de este útlimo monto está distribuido entre diferentes empresas y particulares. El mayor rubro ($696.000) fue para ​​José David Rey Pérez, representante legal de la firma RD Recreación y Eventos.

Pacto Histórico

En total, los reportes de los candidatos de esta coalición suman $8.075.451.265 en ingresos y $2.227.590.119 en gastos. En esta coalición tres de los candidatos no reportan, a la fecha, ni ingresos ni egresos

Gustavo Petro

Gustavo Petro.

A la fecha, Gustavo Petro ha reportado ingresos de $6.975.451.265 y gastos por valor de $2.214.296.860 pesos. Los ingresos provienen de un crédito de Confiar Cooperativa Financiera por valor de $6.972.000.000 y otro crédito en dinero de particulares de 1.5 millones de pesos. Dicho crédito aparece a nombre de Ricardo Roa Barragán, quien es también el gerente de la campaña de Petro.



En los ingresos también figuran $1.951.265 por concepto de rendimiento de inversiones.



El candidato ha gastado la cuarta parte de los 6.975 millones en propaganda electoral. Este rubro representa un total de $1.918.471.880. Las organizaciones que aparecen en ese apartado son Galvis Ramírez y Compañía S.A, con $113.659.280, que se trata del diario santandereano La Vanguardia.



Los otros medios de comunicación relacionados con los gastos en publicidad política de Petro son El Colombiano ($274.747.200), El Heraldo ($364.151.000) y Casa Editorial El Tiempo ($1.165.914.400).



Los siguientes montos corresponden a servicios de transporte y correo ($190.745.000), gastos de administración ($50 millones), actos públicos ($43.885.000), gastos de capacitación e investigación política ($9 millones), gastos de oficina y adquisiciones ($2.160.000) y costos financieros ($34.980).

Francia Márquez

Francia Márquez

La precandidata del Polo Democrático, Francia Márquez ha reportado ingresos por $ 1.100.000.000 millones de pesos y gastos por $13.293.259.



El principal ingreso de Márquez corresponde a dos créditos de Confiar Cooperativa Financiera, la misma que figura en los documentos de Gustavo Petro; cada uno por valor de 500 millones de pesos, para un total de mil millones de pesos. Los 100 millones restantes corresponden a un crédito con el partido Polo Democrático Alternativo.



En cuanto a gastos, los dos rubros más altos corresponden a servicio de transporte y correo ($5.503.707) y gastos de administración ($5.400.000). Los otros dos montos corresponden a gastos de oficina y adquisiciones ($2.354.572) y costos financieros ($34.980).

Según la información consultada del aplicativo, la candidata no reporta gastos de propaganda electoral.

Arelis Uriana, Camilo Romero y Alfredo Saade

A la fecha, en el aplicativo del Consejo Nacional Electoral los formatos de reportes de ingresos y gastos de los precandidatos Arelis Uriana y Camilo Romero están vacíos. Ninguno de los archivos pdf contiene información. El informe de ingresos y gastos de Alfredo Saade aparece en ceros y los demás documentos, en blanco.



Tal y como señala la normativa, los candidatos de las consultas tienen plazo hasta el próximo 13 de abril para reportar a Cuentas Claras sus ingresos y gastos con los debidos detalles.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO