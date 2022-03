La precandidata presidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez Mina, habló en el debate EL TIEMPO y SEMANA, sobre sus apuestas para llegar a la Casa de Nariño.



Sobre las alianzas con el liberalismo Márquez manifestó que "Gaviria significa más de lo mismo, es parte de los que ha llevado a este país al hambre y a la hambruna", aseguró.



"Gaviria es parte de los que han llevado a este país a vivir en la crisis, en la hambruna, en la corrupción, gobernando para su favor. En ese sentido, nuestro Pacto debe ser con los jóvenes, con las mujeres, con los campesinos, con los afrodescendientes, con la comunidad diversa LGBTIQ+, con las mayorías excluidas y oprimidas, con las víctimas. El Pacto es garantía de derechos para los colombianos y colombianas y Gaviria no representa eso", afirmó.



En una rueda de prensa durante su campaña, Márquez ya se había manifestado sobre una posible adhesión de César Gaviria al Pacto Histórico.



"Gaviria, papá del liberalismo de este país, que ha condenado al pueblo colombiano a vivir en las condiciones en las que vivimos. Uno no pacta con quien lo ha condenado a la muerte, a la exclusión, a las violencias históricas y sistemáticas de este país. Gaviria ha sido eso, ha sido la reproducción de una política de muerte que hoy no permite vivir en dignidad a los colombianos y colombianas", dijo.



