Alex Flórez, candidato al senado por el Pacto Histórico, protagonizó una fuerte polémica al intentar empujar, con codazos, a la también aspirante Susana Boreal, para acercarse en la tarima principal a Gustavo Petro durante un evento público en Medellín.

El gesto de Flórez fue considerado machista en redes sociales y, de hecho, el candidato debió salir a pedir disculpas.



Durante el debate de EL TIEMPO y Semana, la precandidata Francia Márquez consideró que Flórez, por este gesto, debería salir de la lista del Pacto Histórico. "Rechazo con contundencia este hecho. Es nefasto y s implica una revisión de nuestro proceso. Ese señor que tiene investigaciones por violencias y por sus conductas, debe salir del Pacto Histórico".



Y agregó: “Vi en un video la conducta de el señor dándole codazos a una mujer. El Pacto debe ser con las mujeres o no será. Se tiene que transformar en términos de las violencias patriarcales, porque eso es lo que demuestra el verdadero cambio”.



Reviva aquí el debate del Pacto Histórico, organizado por EL TIEMPO y Semana



En contraposición, Gustavo Petro, quien había ya defendido a Flórez, al afirmar que "todos comenten errores", consideró que “no puede ser Robespierre”, en alusión a la posibilidad de ‘decapitar’ de la lista a Flórez, o a otros aspirante señalados, como Piedad Córdoba, sin que medie una investigación previa.



“A mí me han pegado 87 codazos. He visto hombres que han cedido el paso y otros que han impedido el paso. Se trata de que sean más los hombres que cedan el paso y le entreguen más poder a una mujer. A lo mejor Francia sea la próxima presidenta de Colombia y no duden que ayudaré en ese propósito.



