La precandidata presidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez Mina, habló en el debate EL TIEMPO y SEMANA, sobre sus apuestas para llegar a la Casa de Nariño.



(En contexto: Francia Márquez, un camino de lucha hacia la Presidencia)

Sobre la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación de la mujer, Márquez dijo que está de acuerdo con la decisión del alto tribunal.



"Hoy quienes abortan son niñas, adolescentes, mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes que no han tenido procesos de formación sobre la sexualidad, sobre la reproducción de la vida", afirmó.



"El Gobierno de Francia Márquez y del Pacto Histórico tendrá que brindar todas las garantías a las mujeres. Queremos maternidades con amor, consentidas, deseadas y seguras", afirmó.



Márquez dijo que se debe hacer una "adecuación constitucional en términos de educación para que nuestros niños y niñas de este país se formen teniendo claridades frente a la vida sexual y reproductiva".

​

La precandidata reafirmó que la discusión no se trata exclusivamente de moral, valores, ética o moral. "Es cuestión económica. Las mujeres empobrecidas son las que terminan abortando y lo hacen porque no tienen cómo criar a un hijo solas".



POLÍTICA

En otras noticias

- Francia Márquez: ‘Nuestro mayor esfuerzo será garantizar la paz’