La precandidata presidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez Mina, habló en el debate EL TIEMPO y SEMANA, sobre sus apuestas para llegar a la Casa de Nariño.



(En contexto: Francia Márquez: 'Mi Gobierno brindará todas las garantías a las mujeres')

La precandidata se pronunció sobre el episodio en el que Álex Flórez, candidato al Senado de la República por la coalición del Pacto Histórico, se le ve en un vídeo dándole un codazo a su compañera de movimiento y candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, Susana Boreal.



"Rechazo la situación que se presentó con el señor Flórez de estar dándole codazos a Susana Boreal. Eso es nefasto y eso implica una revisión al interior de nuestro proceso y asumir", dijo.



Y agregó: "para mí este señor que tiene investigaciones alrededor de violencias en términos de sus conductas debería salir de la lista del Pacto Histórico".



"No acepto que sobre ninguna mujer se ejerza ningún tipo de violencia. Si bien lo ocurrido el jueves fue de alta gravedad y en tal sentido, me negué a reunirme con él y recibir sus supuestas disculpas, hoy no puedo aceptar que un hombre acusado de maltratador, arrogante y cobarde, pueda compartir nuestro proyecto de país", dijo a través de un comunicado, Luz María Múnera, candidata a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico.



Sobre el escándalo de Piedad Córdoba, Márquez dijo: "ella está ahora en un proceso judicial. Si Piedad Córdoba también tiene que salir del Pacto Histórico una vez reconozca su responsabilidad, una vez el Estado demuestre que es responsable, pues también le tocará hacerlo".



POLÍTICA

En otras noticias

- Francia Márquez, un camino de lucha hacia la Presidencia