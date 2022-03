Luego de obtener, con más del 90 por ciento de las mesas informadas, el 54,19 por ciento de los votos de la coalición Equipo por Colombia, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que "no ha ganado una persona sino una idea: proteger nuestra democracia y proteger nuestras libertades”.



En un primer momento, Gutiérrez aseguró que el triunfo fue de “un equipo que mostró que solo unido, dialogando y llegando a consensos se logran los mejores resultados”.



(Siga minuto a minuto los resultados de las elecciones de este 13 de marzo)

El flamante candidato, que sacó casi dos millones de votos, aseguró que reciben “con mucha alegría, humildad y responsabilidad este triunfo”, y reconoció que “el camino por delante es largo”, pero aseguró que lo va "a hacer muy bien”.



"Estoy convencido de la importancia de celebrar la diversidad, trabajar desde las regiones porque cada una de sus particularidades, su cultura y sus costumbres le importarán al proyecto colectivo de la Colombia que nosotros soñamos, yo vengo de región, yo sé lo que es construir desde la región", indicó.



Sobre lo que vendría en un eventual gobierno suyo, Gutiérrez se compromete a garantizar el orden con carácter y luchar contra la corrupción, "fortaleciendo la seguridad y combatiendo, sobretodo, las injusticias."



(También: Sergio Fajardo gana la consulta Centro Esperanza y estas son sus propuestas)

Vamos a trabajar con la gente y para la gente. Por una Colombia para los jóvenes, donde la educación no sea un privilegio FACEBOOK

TWITTER

“Todo corrupto que se robe los recursos de la obras, de la alimentación de los niños o el presupuesto público y todo aquel que atemorice y violente a los ciudadanos y, a su vez, a sus familias, queda notificado que vamos a perseguirlos, vamos a combatirlos y, sobretodo, vamos a derrotarlos”, dijo en su discurso, en donde apareció acompañado de los otros miembros de la coalición Equipo por Colombia.



En su discurso, el exalcalde envió un mensaje a diferentes grupos de la población como los jóvenes, las mujeres, los campesinos y el sector empresarial.



(Lea también: Fico Gutiérrez gana consulta Equipo por Colombia y estas son sus propuestas)



"Vamos a trabajar con la gente y para la gente. Por una Colombia para los jóvenes, donde la educación no sea un privilegio, sino un camino para llegar a cumplir y alcanzar los sueños (...) Una Colombia para las mujeres, especialmente a aquellas mujeres que están reconstruyendo sus hogares después de la pandemia y su vida para que encuentren en nosotros sus mayores aliados para salir adelante", indicó Gutiérrez.



A los grupos étnicos les indicó que podrán saber “que sus tradiciones y conocimientos son respetados y valorados”.



Sobre el acuerdo de paz, señaló que se debe mirar "hacia adelante" y dar "garantía a quienes entregaron las armas". "No estamos pensando en volver a un debate de hace cinco o seis años, es dar cumplimiento, pero hacer que las Farc cumplan, porque no han cumplido. Vamos a cumplirles especialmente a quienes entregaron las armas, que en sus momento también fueron víctimas de las Farc, porque fueron reclutados cuando eran niños y fueron obligados a entrar en el conflicto", indicó.



(Vea además: Así reaccionaron los precandidatos a los resultados)



Dentro de su discurso, Federico Gutiérrez también aseguró que quiere "cambiar para avanzar", pero que este cambio no signifique "un salto al vacío como le ocurrió a países de la región".



"Lucharemos para que en Colombia no se repliquen modelos fallidos que muchos de nuestros vecinos hoy justamente padecen. Lucharemos para que no se impongan modelos que buscan perpetuar la pobreza", aseguró.



Por último, el candidato señaló que "hoy el país no está para discusiones de izquierda o de derecha o centro. ¿Saben cuál es el centro que el importa a la gente? Que en el centro de la mesa estén las tres comidas al día, que cuando vaya al centro de cualquier ciudad colombiana no lo roben o no lo maten por robarle un celular, una bicicleta o un reloj", puntualizó.

Además:

- Sergio Fajardo gana la consulta Centro Esperanza y estas son sus propuestas

- Gustavo Petro gana consulta del Pacto Histórico y estas son sus propuestas