Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, hace parte de la coalición Equipo por Colombia, también conformada por el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; la candidata por el partido Mira, Aydeé Lizarazo, el candidato por el Partido Conservador, David Barguil, y el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien no asistió al debate.

El primer tema del debate de EL TIEMPO y Semana fue la coyuntura actual de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al respecto, el candidato rechazó la invasión ordenada por Vladimir Putin. "La democracia y las libertades hay que cuidarlas", dijo y señaló que hay dos bandos: "los que defienden las libertades y los que no".



"Esto tiene implicaciones para América Latina. Hay que rechazar lo que viene ocurriendo y entender que lo que debemos hacer como países es estar de lado de estos países que defienden democracia y libertades", dijo.



Y más adelante agregó: "El Putin Colombiano es Petro". "Vemos nosotros con lo que está pasando, el riesgo de un país como Venezuela. Yo no restablecería relaciones con Maduro, hay que seguirlo denunciando. Nuestras relaciones es con los venezolanos que son víctimas de esa dictadura".



"Uno debe rechazar de manera tajante lo que está haciendo Rusia con Ucrania y lo que hace la dictadura de Maduro con el Eln, las disidencias Farc y esas estructuras criminales"; finalizó.

Despenalización del aborto

El segundo tema del debate es la despenalización del aborto. Frente a ese tema, Gutiérrez señaló: "No estoy de acuerdo. Tengo dos hijos. He estado de acuerdo en las tres circunstancias en las que la Corte ya había definido una posición. Pero no estoy de acuerdo con extender ese tiempo, sin ninguna consideración, al decir que aborto a las 24 semanas cuando ya es un bebé totalmente formado".



"¿Quién dijo que el aborto es la única opción?", agregó el candidato y propuso una política en la que el Estado acompañe médica y económicamente a la mujer "hasta lograr la adopción del bebé. Y también debe haber una política pública de educación de sexual de calidad".