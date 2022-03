El precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Carlos Amaya, habló con EL TIEMPO sobre su aspiración a la Casa de Nariño, el aborto y su posible fórmula vicepresidencial en caso de ganar la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo.



¿Qué balance hace a pocos días de terminar la campaña?

Estamos en la recta final. Nuestra campaña ha venido cogiendo mucha fuerza en los últimos días y eso nos llena de entusiasmo y optimismo de que podemos ganar la consulta. Si bien es cierto en las encuestas no hemos tenido un buen registro, hemos estado de terceras, de cuartas, pues también es cierto que nuestra mayor fuerza, que es en Boyacá, nunca se miden en las encuestas y que el trabajo que se viene desarrollando en las calles pues también ya están dándonos reconocimiento y el trabajo en los debates. Cuando salimos a la calle hace dos meses no nos conocía nadie en Bogotá, Cali, Cartagena o Medellín. Hoy ya salimos a la calle y hay reconocimiento y nos llena de optimismo. Estamos trabajando con el equipo de voluntarios todos los días en calle, en los semáforos, volanteando, entregando el periódico sobre lo que proponemos, sobre nuestra historia y también sobre nuestros eventos en el gobierno de Boyacá. Estamos haciendo reuniones en diferentes partes del país con mayor énfasis en Bogotá, Boyacá y Cundinamarca.

En una de las últimas encuestas de Invamer su imagen tiene un 3% de favorabilidad frente a un 10% de desfavorabilidad. ¿A qué otro factor atribuye esto?

Esa encuesta mide solo 5 ciudades y por supuesto no está Boyacá, Cundinamarca, ni lugares donde nosotros tenemos fortaleza como el Meta, Casanare, Arauca o Santander. Sin embargo, creo que la desfavorabilidad de los candidatos de la coalición ha venido aumentado porque nos ha hecho daño las discusiones de mecánicas. Discusiones que deberían ser internas que se han vuelto públicas y la gente lo que en general siente de la coalición es que todos los días pelean y no proponen y aunque hemos propuesto mucho lo cierto es que en los medios se ha amplificado las disputas de los integrantes de la coalición y no las propuestas. Por lo cual yo creo que eso le ha hecho más daño a la coalición.

¿Cuáles serán los 3 primeros proyectos que ejecutará en caso de llegar a la presidencia?

El 7 de agosto, una vez me posesione como presidente, emitiremos una comunicación formal para reestablecer las relaciones internaciones con Venezuela. Las relaciones comerciales y diplomáticas. Hoy la frontera está llena de ilegalidad porque el presidente ideologizó las relaciones diplomáticas. Todos están de acuerdo con que en Venezuela hay una dictadura, pero no podemos inventarnos un presidente que no existe como Guaidó. La segunda decisión será que tenderé la mano y tenderé un puente para un proceso de negociación formal con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Por supuesto esto tiene que ver también con un desescalamiento del conflicto, con que se acaben los secuestros y el derramamiento de sangre pare. También pasará por pedirle perdón a Cuba por el desastre de diplomacia de este Gobierno porque quedaron heridas esas relaciones que hay que tratar de recomponer y retomar ese proceso de paz. La tercera será que visitaré San Andrés y Providencia que tiene que ver con soberanía y también desde allá firmaré el decreto de prohibición del plástico de un solo uso en contratación de las entidades estatales del orden nacional y radicaré un proyecto de ley para dejar de consumir plástico de un solo uso en Colombia.

La Corte Constitucional despenalizó el aborto las primeras 24 semanas de gestación, ¿cómo garantizará este derecho a las mujeres?

Yo he dicho que la vida es sagrada. Pero yo creo que ha sido equivocado creer que la penalización es la solución porque agravamos el problema porque también están en riesgo las mujeres vulnerables que intentan abortar en lugares clandestinos y mueren por ello. Despenalizar el aborto ayuda a dar un mensaje de igualdad. Sin embargo, yo creo que la solución no es esa, la solución estructural debe ser que haya un sistema de salud en Colombia que garantice una salud sexual y reproductiva para todas las mujeres de Colombia y que, en últimas, el Estado se concentre en evitar que las mujeres tengan que enfrentarse a esa decisión. Creo que es una decisión que debe evitarse y para eso necesitamos evitar el embarazo no deseado, violaciones, entre otras. Vamos a consolidar un sistema de salud en Colombia que garantice a todas las mujeres salud sexual y reproductiva y políticas públicas serias que garanticen que eso pueda evitarse.

¿En la coalición han acordado algo sobre quien quede de segundo en la consulta sería la fórmula vicepresidencial?

No, lo que se acordó es que quien gane la consulta presidencial podrá tomar la decisión autónomamente sobre quien debe ser la fórmula vicepresidencial. Si yo gano la consulta lo revisaré. Siempre se ha plateado que la fórmula vicepresidencial represente otro sector importante que no esté representada en la coalición y que ojalá sea mujer, para dar un mensaje de equidad. A mí me gustaría alguien del Pacífico.

¿Qué opina de las últimas discusiones en la coalición por las reuniones de Alejandro Gaviria?

Yo estoy en desacuerdo con las alianzas de Alejandro, con las reuniones que viene haciendo Alejandro y que va abriendo puertas. Pero como he dicho, yo no soy quién para hacerle un juicio ético a Alejandro, que él de las explicaciones a quienes tienen dudas. Yo voy a dedicar mi tiempo y mi energía a hablarle a los colombianos de las propuestas a los problemas por resolver.

