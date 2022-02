Enrique Peñalosa, precandidato presidencial para las elecciones de 2022, dijo este viernes en la noche que restablecería las relaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la coyuntura actual de la invasión de Rusia en Ucrania. También, fue el único aspirante de su coalición en respaldar la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en Colombia.

Lo señaló en la noche de este domingo durante el segundo debate de la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana.



La relación con Venezuela

El aspirante dijo, en primer lugar, que rechazaba la situación que ha vivido Ucrania en los últimos días. “He trabajado en Rusia y en Ucrania, tengo buenos amigos allá”, reveló.



“Los países de Occidente han condenado la invasión rusa, pero aquí en las relaciones internacionales tenemos que hacer es lo que le sirva a Colombia y hay países muy serios como México y Brasil que no condenaron a Rusia. Nosotros, Venezuela y Colombia, nos hemos vuelto una ficha del conflicto geopolítico entre Rusia y Estados Unidos y tenemos que tener mucho cuidado de que esto no se agrave a raíz de esta guerra”, señaló.



Además, sostuvo que debido a esta situación, se deben restablacer las relaciones con Venezuela .

Sobre el aborto

“Las mujeres de ingresos altos siempre han podido realizarse abortos con todo el higiene. Son las mujeres pobres las que no tienen estas opciones; son ellas quienes no lo han tenido; son ellas quienes lo van a poder tener; son ellas las que no van a ser judicializadas”, sostuvo.



“Aquí nadie está diciendo que el aborto es bueno. Nadie. Ni creo que sea la intención de la Corte. Al revés, hay que despenalizarlo, que si se va a hacer, que se haga de la manera más temprana, más profesional posible”, concluyó.



No obstante, el precandidato reiteró que fue un error llegar, en el fallo, a la despenalización en casos hasta las 24 semanas de gestación.



“No es correcto que judicialicemos a las mujeres pobres por el aborto”, insistió. De hecho, Peñalosa dijo que no respaldaría las iniciativas ciudadanas que se puedan generar en el futuro próximo en contra de la decisión sobre el aborto en Colombia.



La Corte Constitucional, con una votación de cinco contra cuatro, amplió el acceso al aborto voluntario fijando uno de los plazos más flexibles en la región.



Hasta ahora esta práctica sólo se permitía en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo o por malformación del feto que comprometiera su supervivencia, según un fallo de 2006 del mismo tribunal.



Fuera de esas excepciones, tanto las mujeres como quienes realizaran el procedimiento eran castigados con penas de 16 a 54 meses de cárcel.



El tribunal señaló que pasados los seis meses de embarazo seguirán en pie las excepciones ya fijadas por el tribunal.



Colombia pasó a la vanguardia de la liberalización del aborto por el plazo fijado por los jueces.



Argentina, por ejemplo, lo permite hasta la semana 14 y en México está autorizado hasta las 12 semanas en algunos estados. Uruguay también lo avala hasta las 12 semanas, al igual que Cuba y Guyana que contemplan sobrepasar este plazo en algunas excepciones.

Lo que dijo sobre Óscar Iván Zuluaga

A Peñalosa le preguntaron durante el debate por las más recientes declaraciones del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien ha dicho a sus seguidores que no voten en la consulta del Equipo por Colombia.



“Perfecto, bueno, pero, como la verdad, los ciudadanos hacen lo que quieren, no le hacen caso. ¿Qué tal, no?”, señaló el exalcalde.



La periodista Vicky Dávila lo interpeló y le preguntó, entonces, si Zuluaga no le puede dar órdenes a los ciudadanos, a lo que Peñalosa dijo:



“No le hacen caso, no le hacen caso. No le hacen caso a los jefes políticos felizmente. Entonces, la realidad es esa: aquí lo que está en juego es demasiado importante en esta elección. Y por eso tenemos que buscar mucho más lo que nos une, que lo que nos separa”, añadió.

El precandidato

Peñalosa ha sido conferencista en numerosos foros y universidades sobre medio ambiente, urbanismo y política urbana.



Ya ha sido elegido dos veces alcalde de Bogotá, representante a la Cámara y diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca.



Fue el creador de TransMilenio, sistema de transporte masivo con base en buses, en la capital de Colombia.



