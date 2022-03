Desde la sede de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo llegó y, de la mano de otros de sus compañeros de consulta, entregó un discurso en el que resaltó un mensaje de unión en el centro.



(Lea también: Resultados elecciones 2022: Petro, Fico y Fajardo, ganadores en consultas)



"Aquí estoy, ganamos", comenzó a decir Fajardo, quien saludó a sus compañeros y les agradeció el trabajo de estos meses.



Seguidamente dijo que seguirán luchando porque "esto apenas comienza" y es una primera etapa de cara a las elecciones presidenciales.

"Colombia nos espera para curarla de tanta rabia y odio acumulado. Estamos representando la esperanza, somos la esperanza de Colombia", expuso.



Añadió que el camino para llegar a ganar la consulta ha sido duro y lleno de inconvenientes, sin embargo, resaltó que seguirá trabajando para ganar en las elecciones presidenciales.



"Acá estamos y somos la expresión de un voto libre en Colombia, libre de clientelismo, de los contratos, de las influencias", citó, diciendo que trabajarán por librar al país de estos males.



Así mismo, su discurso estuvo lleno de mensajes de unión: "Vamos a ganar y a reunir a Colombia, a más de 8 millones de personas que no votaron hoy, vamos a unirlos".



(Más notas: Resultados de Cámara y Senado EN VIVO: Pacto Histórico lidera votación)

Colombia nos espera para curarla de tanta rabia y odio acumulado. Estamos representando la esperanza, somos la esperanza de Colombia FACEBOOK

TWITTER

En su discurso, el ahora candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza se refirió también a las divisiones que hubo dentro de la coalición antes de estas votaciones.



"Terminó esta etapa, a partir de ahora, como coalición, estamos unidos y vamos a reunir a toda Colombia y demostrar lo que queremos ser para nuestro país", señaló.



Resaltó que el país, lleno de cultura, biodiversidad y talento quiere ser libre, el país "ha sufrido con violencia, corrupción, pobreza, desigualda e injusticia. Acá estamos y acá estoy yo para liderar esta fuerza pólítica que va a ganar las elecciones".



Agregó que como candidato y como coalición son capaces de "interpretar a todos los colombianos que no quieren más la rabia y el dolor" de los últimos años.

Una 'pulla' al actual gobierno y contra la polarización

Se refirió también al actual gobierno, del presidente Iván Duque, y dijo: "Este es un gobierno que nos ha entregado una Colombia con rabia por la corrupción, con miedo de la inseguridad, con la incertidumbre gigantesca, la incapacidad de tener unos empleos y las oportunidad que se merece nuestra gente".



Fajardo dijo en ese sentido que se acerca a la gente desde la perspectiva de construir, avanzar, y con la intención de unirse para dejar atrás la polarización que ha reinado en la campaña electoral.

Colombia no se puede dividir entre la polarización, somos la expresión de una Colombia libre, que entiende de derechos y sabe las necesidades del pueblo FACEBOOK

TWITTER

"Colombia no se puede dividir entre la polarización, somos la expresión de una Colombia libre, que entiende de derechos y sabe las necesidades del pueblo", indicó.



Añadió que desde la coalición no están "encerrados en la maquinaria" y que quieren un poder "libre, limpio y transparente que luche contra la corrupción. Somos la fuerza que puede unir a nuestro país, no más miedo, no más rabia, esa Colombai es la que representamos".



En su discurso, también expresó que el centro es la mayoría del país, "que no cree en extremos", y que su campaña representa el cambio para avanzar porque "Colombia es mucho más que las rencillas, la violencia y la corrupción".



Así mismo, puntualizó que seguirán trabajando "por la esperanza, la independencia, la educación, por luchar contra la corrupcón, vencer la inseguridad, apostarles a la igualdad de derechos de las mujeres y jóvenes, a trabajar por el medioambiente. A esa Colombia nos vamos a dedicar".



Concluyó reiterando que esto apenas comienza pero que él representa la esperanza de Colombia: "Confíen en el poder de la esperanza, de la decencia, confíen en un cambio que nos permita unirnos, no más rabia, ni miedo. Nosotros somos la esperanza de Colombia".