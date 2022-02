Durante el debate de El TIEMPO y Semana, los precandidatos de la coalición Equipo por Colombia expresaron sus puntos de vista sobre asuntos como el conflicto Ucrania-Rusia, la inflación en Colombia, el proceso electoral y la despenalización del aborto.



Mientras que Federico Gutiérrez se mostró en desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Enrique Peñalosa dijo estar a favor a pesar de tener ciertos reparos con el número de semanas.



Durante su intervención al respecto del tema, el exalcalde de Medellín dio una cifra que pareció no convencer a Peñalosa.

Sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, el exalcalde Federico Gutiérrez dijo no estar de acuerdo. Sin embargo, se mostró a favor de las tres causales ya determinadas para interrumpir el embarazo sin que la mujer fuera judicializada.



En su intervención, 'Fico' también se refirió a la necesidad de tener una "buena política de educación sexual y reproductiva" en el país. Afirmó que las cifras de embarazo adolescente son alarmantes, pero que se pueden disminuir los embarazos no deseados.



Gutiérrez dijo que, siendo alcalde de Medellín, se lograron "reducciones superiores al 50 % en embarazos adolescentes" mediante una estrategia de salud en toda la ciudad.



Por su parte, Peñalosa se mostró a favor de la decisión dela Corte aunque cree que con 14 semanas, y no 24, habría sido suficiente. En su intervención, resaltó que la despenalización beneficia a las mujeres de menores recursos que no deberían ser judicializadas por el Estado Colombiano.



"Y con todo el respeto con 'Fico', yo creo que la cifra de más del 50% en la reducción de los nacimientos de mujeres menores, ahí sí creo que tenemos una diferencia", dijo Peñalosa. Según el precandidato, mientras fue alcalde de Bogotá, se hizo un "esfuerzo monumental" con el que se logró "una reducción del 38 % en los nacimientos a mujeres menores de 19 años".



Y agregó, hablándole directamente a Gutiérrez: "Estoy seguro de que logró algo importante también, Fico, pero más de 50 sí no creo".



Inmediatamente, el exalcalde de Medellín contestó: "¿o sea que si Enrique no lo logró yo no lo podía lograr? Enrique, hermano, ahí están las cifras."



Finalmente, ambos candidatos se mostraron de acuerdo con que "lo importante es el trabajo que se hizo", como afirmó Gutiérrez.



El precandidato Peñalosa concluyó su intervención diciendo que es necesario dar más información y educación al respecto. Además, "exigirle a las EPS que tienen que dar todos los métodos de anticoncepción de manera gratuita", afirmó.