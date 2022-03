Cuatro de los precandidatos del Pacto Histórico participaron ayer en un debate organizado por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana, para hablar de la actualidad nacional e internacional y de mecánica política.



Estuvieron Francia Márquez, Alfredo Saade, Gustavo Petro y Camilo Romero. Arelis Uriana se excusó de no asistir al encuentro, moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, y Vicky Dávila, directora de Semana.

La invasión rusa a Ucrania, la eventual alianza del Pacto Histórico con el Partido Liberal, las pensiones, la búsqueda de la fórmula vicepresidencial, cómo contrarrestar la inflación, el aborto, el fraude electoral y la suerte de Piedad Córdoba, entre otros temas, fueron abordados en el debate que se extendió por más de dos horas.

Sobre la invasión rusa, primer asunto planteado a los precandidatos, todos coincidieron en condenar las acciones de Vladimir Putin en Ucrania.



Pero sobre la eventual alianza del Pacto con el Partido Liberal sí hubo discrepancias. Francia Márquez manifestó que el expresidente César Gaviria significa más de lo mismo, es parte de lo que ha llevado a este país al hambre. Y Alfredo Saade señaló que todos los partidos tienen cabida en el Pacto.



Camilo Romero, el exgobernador de Nariño, dijo que ya hay miembros del liberalismo apoyando la coalición de izquierda y mencionó el caso del senador Luis Fernando Velasco, y agregó que el pacto tendrá que hacerse con hombres y mujeres de todos los partidos políticos.

Petro aseguró que del liberalismo hay que conservar varias cosas y precisó que la coalición tiene la palabra pacto, lo que significa construir una democracia porque en esta caben todos los colores. Esto generó el impasse con Francia, quien le dijo que ella llegó al Pacto porque quería un cambio.



El exalcalde le respondió que los acercamientos con el liberalismo no pretenden convertirse en acuerdos de burocracia donde se negocia el Estado, sino que buscan construir una nueva política donde haya diálogo entre diferentes.



Enseguida hablaron de otro tema que preocupa a muchos colombianos: las pensiones. Petro, quien hasta ahora encabeza las encuestas de intención de voto, afirmó que dentro de la reforma pensional que se está proponiendo no está contemplado eliminar los fondos privados, sino que haya un sistema mixto y complementario en el que los cotizantes por arriba de cuatro salarios mínimo podrían acudir a ellos.



Dijo que en Colombia no tenemos un sistema pensional, sino un sistema de utilidades bancarias, mientras que Romero propuso que el Gobierno asuma un sistema pensional de reconocimiento del trabajo y se les garantice a las personas adultas una pensión. Ninguno estuvo de acuerdo en aumentar la edad de jubilación.

Otra controversia surgió con la escogencia de la fórmula vicepresidencial, a la luz de que hace unos meses se planteó que lo dispuesto era que quien quedara de segundo en votos en la consulta sería el ‘vice’. “Si algo aprendí en la casa, es a honrar la palabra y eso significa que el segundo va a ser la fórmula, como se pactó y se estableció cuando yo llegué a la consulta”, aseguró Francia, quien agregó que espera discutir el asunto después del 13 de marzo, “y seguir construyendo un pacto que genera transformaciones reales”.



Por su parte, Saade dijo que la vicepresidencia se tiene que ganar es con los votos, no con peleas ni con fuerza.



Y sobre esto, Petro comenzó aclarando que lo que dijo lo cumple “y no lo que ahora se dice que dije”.



Sostuvo que a la hora de elegir hay unos valores en la discusión del poder que no son solamente votos, sino que son acumulados, luchas, significados. Anunció que su fórmula vicepresidencial estaría en el gabinete.



Sin lugar a dudas, uno de los problemas que afronta hoy el país es la inflación, reflejada en un incremento de los precios de casi todos los productos, en especial, los de la canasta básica.



Para contrarrestarla, Francia Márquez dijo que lo primero que hay que hacer es recuperar la capacidad de producción nacional, mientras que Saade dijo que una manera de contrarrestar la inflación es poniéndoles cero impuestos a los alimentos que se produzcan en Colombia.



Para Petro, el hambre no da espera y como tal el Estado debe comprar las cosechas, llevarlas a los sectores populares del país y entregándolas de manera subsidiada. Dijo que es necesario regular los precios de los insumos agrícolas.

