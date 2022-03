Los aspirantes presidenciales del Pacto Histórico expusieron sus propuestas este martes 8 de marzo, en un debate organizado por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana.



(Lea: Gran debate de EL TIEMPO y Semana con candidatos del Pacto Histórico)

En el encuentro participaron los precandidatos Francia Márquez, Alfredo Saade, Gustavo Petro y Camilo Romero. El debate fue moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, y Vicky Dávila, directora de Semana.



La precandidata indígena Arelis Uriana no asistióal debate. Según la aspirante, surgieron a última hora temas relacionados con su comunidad que requieren de su presencia, motivo por el cual se excusó.



(Le recomendamos: Estos son los candidatos a las consultas presidenciales)

Preguntas directas

¿Aceptará el resultado de las elecciones?



Gustavo Petro: “Si no hay fraude”. Y agregó: "Si hay evidencias de fraude no aceptaríamos el resultado".



Petro denuncia que “ya hay fraude electoral” por compra de votos y llama a organismos internacionales a investigar.



¿Qué opina del machismo en la política?



Francia Márquez: “El machismo en la política es un reflejo de la sociedad colombiana. Hay grandes desafíos, desde el sistema electoral, para tener garantías”.



La aspirante presidencial pide que el candidato Alex Flórez salga del Pacto Histórico.



Eutanasia, ¿sí o no?



Alfredo Saade: “Si en mis manos está, sería no, pero las decisiones debe tomarlas en el Congreso de la República”.



¿Acabaría con la exploración de petróleo y contratos nuevos?



Camilo Romero: “Los contratos que ya están firmados deben cumplirse”.



Dice que debe haber una transición de un modelo energético y dice que esos modelos de negocios no irían más.

¿Debe quedarse Piedad Córdoba en el Pacto?

Gustavo Petro: dice que hay indicios graves y añade que un comité del Pacto debe empezar a actuar sea para bien o mal y demostrar verdades.



Camilo Romero: manifiesta que la justicia en Colombia solo funciona para algunos y dice que todos deben poner la cara.



Francia Márquez: señaló que Piedad Córdoba debe salir del Pacto en el caso de que se le demuestre alguna responsabilidad.



Alfredo Saade: dice que debe quedarse en el Pacto. Considera que es "una cortina para tapar los delitos de Álex Char".

Despenalizar el aborto, ¿qué opina de la decisión de la Corte?

Gustavo Petro: dice que no se puede criminalizar a la mujer y que se deben diseñar políticas de protección, para -por ejemplo- disminuir el embarazo no deseado.



Camilo Romero: dice que respeta la decisión de la Corte y los derechos conquistados por las mujeres.



Francia Márquez: sí, está de acuerdo. Promete garantías a las mujeres.



Alfredo Saade: no está de acuerdo. Señala que es provida y que no se puede asesinar niños. Llama a revisar esa acción en el Congreso.

¿Qué haría para bajar el costo de los alimentos?

Gustavo Petro: dice que el hambre no da espera. Propone que el Estado compre las cosechas, para entregarlas subsidiadas en zonas populares. Añade que se debe regular el precio de los insumos importados.



Camilo Romero: manifiesta que los costos de la canasta familiar dependen de decisiones humanas y que Colombia se volvió un país importador, dejando de lado la competencia nacional. Así, propone defender los productos del país, mejorar vías terciarias y acompañar la producción nacional.



Francia Márquez: señala que se debe recuperar y fortalecer un sistema de producción nacional, el cual contribuiría no solo a bajar costos, sino también a generar empleos. Añade que se debe hacer un estudio de baldíos, con lo cual se puede detener el hambre.



(También: El Pacto Histórico pide mirar al conflicto del país y no a Rusia)



Alfredo Saade: manifiesta que habrá cero impuestos para los elementos que se produzcan en Colombia. Habla de industrializar el campo.

¿Más o menos subsidios?

Gustavo Petro: dice que en Colombia no ha subsidios, sino limosnas. Añade que estos deben ser por encima de la línea de pobreza y ubicar quiénes deben ser los beneficiarios, como madres cabeza de familia. Habla de medio salario mínimo, como un ingreso básico.



(Lea: Gustavo Petro habla de cómo sería su reforma al sistema de pensiones)



Camilo Romero: manifiesta que los subsidios sirven para que el individuo se pueda desarrollar y no se mantenga en la miseria. Añade que estos deben ser necesarios y transitorios.



Francia Márquez: señala que hay que enfrentar la crisis económica del país y habla de una reforma agraria integral, industrializando el campo. Añade que se debe revisar la tenencia de la tierra.



Alfredo Saade: dice que todo el mundo necesita subsidios y se debe dignificarlos de acuerdo con los problemas económicos del país.

¿Aumentaría la edad de pensión?

Gustavo Petro: No



Camilo Romero: No



Francia Márquez: No



Alfredo Saade: No

¿Qué va a pasar con los fondos privados?

Gustavo Petro: dice que Colombia no tiene sistema pensional, sino uno de utilidad bancaria. Manifiesta que se debe reformar el actual sistema pensional, de manera mixta. Propone cubrir la pensión de los adultos que no cuentan con ella.



Camilo Romero: indica que muchas personas han descartado la pensión. “Este es el país del rebusque, ellos no piensan en el tema pensional”. Añade que el país necesita la garantía de derechos y que estos no se conviertan en un negocio, como la salud y las pensiones del sector privado. Dice que el gobierno debe asumir esta tarea y garantizarla.



Francia Márquez: señala que el sistema privado es un fracaso y propone fortalecer a Colpensiones. Sobre las personas informales, dice que debe crearse un fondo que cubra las demandas de quienes no cotizaron.



Alfredo Saade: manifiesta que el Estado debe tener los recursos y que no debe haber empresas privadas manejándolos.

¿Sería la fórmula vicepresidencial de Petro?

Gustavo Petro: señala que él cumplirá lo que ha dicho, pero no lo que dicen que ha dicho. Manifiesta que hay significados, valores y discusión del poder que no son solo votos, sino luchas. Añade que construirá un frente amplio para resolver una fórmula y sentencia que la vicepresidencia no es el poder y solo está para reemplazar al presidente.



Camilo Romero: manifiesta que está compitiendo en el Pacto Histórico. Añade que tras el 13 de marzo debe darse una discusión, poniendo primero el cambio, para no defraudar al país.



Francia Márquez: dice que está enfocada en ganar la consulta. En dado caso de que gane, el segundo en votación sería la fórmula.



Alfredo Saade: dice que eso se gana con votos. Dice que invita a Colombia a que lo haga vicepresidente de Petro.

¿Por qué se unirían con el Partido Liberal?

Gustavo Petro: dice que en el liberalismo hay que conservar ideas y no se pueden rechazar. Manifiesta que habló con César Gaviria sobre cómo debe rectificarse el liberalismo y la garantía de los derechos. Añade que una democracia "caben todos los colores".



Camilo Romero: habla de una nueva ciudadanía y que el pacto debe ser con ellos y no con la politiquería. “Este pacto es con quien quiera el cambio”.



Francia Márquez: señala que la gente está cansada de la corrupción. Dice que un pacto con Gaviria sería más de lo mismo. "Es un error para el país pactar con quien ha profundizado la corrupción", añade.



Alfredo Saade: dice que el país no puede ser gobernado por el dolor del pasado y que en el Pacto caben todos. “Bienvenidos todos los partidos políticos”, agrega.



(También: Francia Márquez: ‘Nuestro mayor esfuerzo será garantizar la paz’)

¿Privatizaría las cárceles?

Gustavo Petro: señala que preferiría una cárcel que haga parte del sistema público de educación, que sirva para la rehabilitación.



Camilo Romero: señala que no habría lugar para privatización, porque el Estado debe ser garante de esas tareas.



Francia Márquez: dice que el sistema carcelario debe plantearse nuevas lógicas, pues dice que degrada a quienes están allí.



Alfredo Saade: manifiesta que se debe analizar y reformar lo que pasa dentro del Inpec.



(Lea: Petro explica frase de 'ocho cuartos': "no fue por Ucrania sino por Duque")

¿Qué le preocupa sobre la injerencia de Rusia en Venezuela?

Gustavo Petro: señala que la prioridad debe ser Colombia.



Camilo Romero: señala que no se debe polarizar a los sectores, pretendiendo que alguien está con Rusia y otros con Ucrania. Dice que la paz es el objetivo.



Francia Márquez: dice que su mayor preocupación es Colombia, su territorio. Relata las duras situaciones difíciles que vive el país.



Alfredo Saade: dice que otras esferas políticas intentan vender una imagen negativa del Pacto Histórico.

Conflicto Rusia-Ucrania, ¿cuál es su posición sobre la invasión?



Gustavo Petro: dice que una invasión a otro país es un delito. “Rechazamos la invasión a Ucrania”.



Camilo Romero: condena la violencia y rechaza lo que está ocurriendo. “La condena de nuestra parte será enfática”.



Francia Márquez: rechaza todo tipo de violencias y dice que su mayor esfuerzo es garantizar la paz en Colombia.



Alfredo Saade: señala que las guerras no favorecen a nadie. Añade que tenemos que hacer la paz en Colombia y el mundo.

Precandidatos comienzan a llegar

Francia Márquez, Alfredo Saade y Camilo Romero acaban de llegar a las instalaciones donde se realizará el debate.



En unos minutos comenzará el gran debate del Pacto Histórico. Por demoras aeroportuarias se retrasaron algunos precandidatos.

Lea los perfiles de los precandidatos

Gustavo Petro y el nuevo intento por llegar a la Presidencia

Francia Márquez, un camino de lucha hacia la Presidencia

Camilo Romero le apunta a un ‘nuevo ciudadano’

Arelis Uriana, primera indígena en una contienda presidencial

Alfredo Saade, un hombre religioso pero ‘de leyes’