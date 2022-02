El Partido Liberal, uno de los más tradicionales de Colombia y una fuerza electoral importante, no tiene candidato para participar en las consultas internas que se desarrollarán el próximo 13 de marzo.



Y cómo tal, la pregunta que aparece de cara a estos comicios es para dónde cogerá el caudal electoral de los 'rojos' y máxime después del encuentro que sostuvo hace unos pocos días el jefe de ese partido, el expresidente César Gaviria, con el aspirante presidencial Alejandro Gaviria.

El encuentro, como lo plantearon los dos, que fue básicamente para limar asperezas luego de las duras diferencias que tuvieron a finales del año pasado, pues no parece gratis, ya que el exministro de Salud tuvo durante largo rato la bendición liberal. Y ahora no parece lejano.



En las elecciones para Congreso del 2018, en lo que tiene que ver con Senado, el Partido Liberal puso más de 1,9 millones de votos, una cifra nada despreciable para algún candidato.



Sobre la reunión que sostuvo hace unos pocos días con el aspirante presidencial Alejandro Gaviria, el expresidente dijo que le preguntó sobre su campaña y que le dio algunas opiniones sobre lo que el candidato estaba planteando en la contienda.



Como primera medida hay que señalar que formalmente el expresidente ha sido contundente en señalar que como no tienen candidato, pues cada liberal queda en libertad de acompañar a quien considere.



Y precisamente en diálogo con Noticias Caracol, el jefe de los liberales habló del tema: “Yo no tengo derecho a decirles a los ciudadanos liberales que no pueden intervenir en las consultas, que no pueden votar”.



Destacó que nadie puede prohibirles a los liberales que voten por "equis candidato", pues señaló que la política no es así.



Gaviria dijo que todo parlamentario liberal que se ha ido a acompañar a alguno de los candidatos que está en la consulta lo ha podido hacer sin recibir ningún cuestionamiento del partido.



Y a todo esto destacó que mientras Sergio Fajardo dice que no quiere que los liberales lo acompañen, Gustavo Petro vive enviando mensajes para que lo respalden. Incluso, el jefe del liberalismo anunció que tiene previsto en los próximos días un encuentro con el exalcalde de Bogotá.



En este sentido fuentes cercanas al expresidente le han dicho a EL TIEMPO que él tiene una molestia con Fajardo y que por eso prefiere que quien resulte ganador en la consulta de la Coalición de Centro Esperanza sea Alejandro Gaviria.



Todo esto para señalar que los liberales si bien están en libertad de votar por quien consideren en las consultas de este 13 de marzo, el expresidente Gaviria tiene claro quién no le gustaría que ganara y cuál podría tener su guiño.



