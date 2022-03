Con más del 70 por ciento de las mesas informadas del preconteo de los comicios legislativos y las consultas de las coaliciones para definir un candidato a la Presidencia para la primera vuelta que se celebra el próximo 29 de mayo de 2022, algunos de los precandidatos realizaron unos primeros pronunciamientos sobre los resultados.



(Siga el minuto a minuto de los resultados de las elecciones de este 13 de marzo)

El primero de ellos fue el miembro de la coalición Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa, quien registra hasta el momento la última posición de esta alianza, con el 6,14 por ciento de los votos (166.242).



"A todos los que votaron por nosotros mi infinito agradecimiento, hicimos una campaña totalmente transparente, limpia y con propuestas. Quiero expresar, además, mi alegría porque nuestro equipo está teniendo una votación muy grande", indicó el exalcalde de Bogotá.



(Lea también: Capturan a dos personas por presunta compra de votos en Bucaramanga)



Peñalosa felicitó a Federico Gutiérrez, virtual ganador de esta coalición, y le indicó su apoyo para los próximos meses de campaña.



"Este equipo que está acá, y que está en todos los rincones de Colombia, estamos listos para trabajar muy duro en estos próximos meses para hacer que él sea el próximo presidente de Colombia", indicó.

Felicitaciones a @FicoGutierrez. ¡Vamos por esa Presidencia! Cuente con todo mi apoyo. El Equipo por Colombia fuerte. pic.twitter.com/nolgtpTNgf — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) March 13, 2022

A este mensaje también se unió el senador conservador David Barguil, quien reconoció la victoria del exalcalde de Medellín en la coalición de Equipo Colombia.



(Le recomendamos leer: Tensión en zona rural de Santa Marta por bloqueos durante las elecciones)



"Felicito a Federico Gutiérrez por su triunfo, es un orgullo hacer parte de este equipo. A partir de ahora soy un soldado más en la lucha por nuestras libertades y la democracia", escribió en su cuenta de Twitter.

Felicito a @FicoGutierrez por su triunfo, es un orgullo hacer parte de este equipo. A partir de ahora soy un soldado más en la lucha por nuestras libertades y la democracia. — David Barguil (@davidbarguil) March 13, 2022

Otro que publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse gran parte de los resultados fue Alejandro Char, quien señaló que se dirige a la sede de Federico Gutiérrez.

Acabamos de llegar a Bogotá y vamos hacia el hotel Dann Carlton, a la sede de @FicoGutierrez, nuestro compañero de este gran Equipo por Colombia. pic.twitter.com/xS0xf6XzbS — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 13, 2022

Posteriormente, el exalcalde de Barranquilla publicó en su cuenta de Twitter una foto con todos los miembros de su coalición celebrando el resultado.

¡Colombia, aquí está tu equipo! Nuestro respaldo total para @FicoGutierrez, gran ganador de la consulta y una nueva esperanza para transformar al país. pic.twitter.com/STWUWslNJ4 — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 14, 2022

Así mismo, desde su sede de campaña, Barguil indicó que es "un soldado raso de la causa de Fico Gutiérrez, para sacar adelante su candidatura a la presidencia de Colombia y que defendamos juntos las libertades y la democracia de nuestro país".



(También: Gustavo Petro ganó consulta del Pacto Histórico y estas son sus propuestas)

Felicito a @FicoGutierrez por su triunfo, es un orgullo hacer parte de este equipo. A partir de ahora soy un soldado más en la lucha por nuestras libertades y la democracia. — David Barguil (@davidbarguil) March 13, 2022

¡GRACIAS COLOMBIA!



Infinita gratitud siento por el apoyo de mi familia, amigos, partido y cada colombiano que creyó en esta causa. Hoy les digo que esta lucha no termina aquí, seguiré trabajando por Colombia, con su apoyo seguiremos defendiendo la democracia de nuestra patria. pic.twitter.com/oVcHkVOsXF — David Barguil (@davidbarguil) March 13, 2022

Aydeé Lizarazo, por su parte, felicitó a Gutiérrez por el resultado y señaló que con la consulta "ha ganado la democracia, también los principios y valores, la capacidad de gestión y la defensa de las libertades individuales, como protagonistas del debate presidencial".

Colombianos: con la Consulta Presidencial #EquipoporColombia, ha ganado la democracia, también los principios y valores, la capacidad de gestión y la defensa de las libertades individuales, como protagonistas del debate presidencial. ¡Felicitaciones @FicoGutierrez! — Aydeé Lizarazo Cubillos (@aydeelizarazoc) March 13, 2022

Por otro lado, desde el Pacto Histórico, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, destacó la alta votación de la alianza política y envió sus felicitaciones a Gustavo Petro y Francia Márquez, quien tienen la primera y segunda votación más alta de la coalición.



(Además: Más aciertos que descaches de encuestadoras en las consultas presidenciales)



"Seguiré aportando para que el país tenga el 1er gobierno ambientalista, animalista y feminista. ¡Vamos pa'lante!", publicó en su cuenta de Twitter.

¡La votación histórica del @PactoCol ratifica el mandato de Colombia: CAMBIO!



Felicitaciones a @petrogustavo y @FranciaMarquezM por sus resultados.



Seguiré aportando para que el país tenga el 1er gobierno ambientalista, animalista y feminista.



Vamos pa'lante!#Elecciones2022 — Camilo Romero (@CamiloRomero) March 13, 2022

Desde la Coalición Centro Esperanza, el primer en pronunciarse sobre los resultados fue Carlos Amaya. El exgobernador de Boyacá envió un duro mensaje a su partido político, Alianza Verde.



(También: Francia Márquez: el gran fenómeno político de estas elecciones)



"El Partido Verde es el culpable de que no hubiera ganado hoy. Si me hubiera dado el aval a mí que he construido el partido hace 13 años hubiéramos ganado sin ningún problema", indicó.

Así mismo, Alejandro Gaviria desde su sede de campaña señaló que "esta historia no termina aquí".



"Una visión de cambio basadas en las ideas, una visión de cambio liberal, que defiende en un momento difícil para Colombia y para el mundo la libertad y la dignidad humana, esta visión seguirá vigente y la seguiremos defendiendo, esta historia no termina aquí", puntualizó Gaviria.

Esta campaña ha sido una historia maravillosa, no termina acá. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Felicito a Sergio por su victoria, estoy listo para lo que necesite #ColombiaTieneFuturo pic.twitter.com/Yyd0v5YNZn — Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 14, 2022

Además, desde su cuenta de Twitter, Gaviria felicitó a Sergio Fajardo y señaló que está "listo para lo que necesite".



(También: Fico Gutiérrez gana consulta Equipo por Colombia; estas son sus propuestas)



A este mensaje también se sumó Jorge Robledo, miembro de esta coalición de Centro Esperanza, quien además destacó que lo que sigue "es pasar a la segunda vuelta en las elecciones de mayo y en junio ganar la Presidencia".

Felicitaciones a @sergio_fajardo por haber ganado la consulta de la Coalición Centro Esperanza.

Lo que sigue es pasar a la segunda vuelta en las elecciones de mayo y en junio ganar la Presidencia. — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) March 13, 2022

Juan Manuel Galán envió también sus felicitaciones a Sergio Fajardo. "Ha hecho una buena campaña y nos ha dado un ejemplo de paciencia y coherencia. Con estoicismo recibió golpes y se supo reponer. Es un digno representante de los principios sobre los que construimos la Coalición Centro Esperanza", puntualizó.

A @sergio_fajardo mis felicitaciones. Ha hecho una buena campaña y nos ha dado un ejemplo de paciencia y coherencia. Con estoicismo recibió golpes y se supo reponer. Es un digno representante de los principios sobre los que construimos la Coalición Centro Esperanza. — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) March 14, 2022

También le puede interesar:

- Medio día de descanso por votar: ¿cómo pedirlo?



- ¿Quién es la concejal capturada en Zipaquirá ?



- Elecciones: Procuraduría recibió 94 denuncias por posibles irregularidades



EL TIEMPO