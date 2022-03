En el debate del Pacto Histórico, realizado en alianza con EL TIEMPO y Semana, los precandidatos de la coalición compartieron sus propuestas con respecto al funcionamiento de las cárceles en Colombia y la labor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



Conozca acá lo que dijo cada uno.

En una de las secciones del debate, el director de EL TIEMPO, Andrés Mompote, se refirió al más reciente escándalo relacionado con los beneficios de los que gozaba el empresario Carlos Mattos en la cárcel La Picota de Bogotá.



Mompotes afirmó que esta situación ha revivido la discusión sobre qué hacer con el Inpec y les preguntó a los candidatos si, de ser elegidos presidentes, privatizarán o no las cárceles.



El primero en responder fue el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quien dijo que no lo haría. Para él, un nuevo gobierno debe garantizar 'lo público garantizando los derechos de la ciudadanía'.



Y agregó que los centros de reclusión deberían ser centros de resocialización. El candidato se refiere a tener una mirada "desde lo humano y desde quienes tienen derecho a una segunda oportunidad".



Por su parte, Francia Márquez dijo que "llegó el momento de plantearse, desde el sistema carcelario, unas nuevas lógicas de cómo resolver los delitos en este país". También afirmó que ese sistema no resocializa, sino que degrada la humanidad de las personas que son encarceladas.



La precandidata considera que hacer un tránsito del "sistema carcelario esclavista", como lo calificó, implica "repensar unas formas distintas de resocialización". Entre ellas, nombró formas comunitarias, formas de justicia preventiva y de justicia social.



En su intervención, Gustavo Petro empezó afirmando lo siguiente "la cárcel es para rehabilitar y el delito tiene causas sociales. Si se creen que el delito se controla con la cárcel, sin las causas sociales, se equivocan". Y agregó que la equivocación se duplica si se cree que la cárcel es para castigar y no para rehabilitar.



Petro expresa que preferiría una cárcel que "haga parte del sistema público de educación superior" y del Sena. Según dijo, esto ayudaría en la tarea de rehabilitación.



Ante la pregunta de Vicky Dávila sobre cómo acabar las situaciones de corrupción en las que se ha visto salpicado el Inpec, Petro manifiesta que "no se resuelve acabándolo", sino "volviéndolo más profesional; volviendo la guardia más profesional, más educada y más cualificada".



Para el candidato, al dejar las cárceles en manos privadas "sucede lo de Estados Unidos". Según Petro, en ese país al empresario privado le interesa que haya mayor número de presos porque "gana por número de presos".



El último en responder fue Alfredo Saade, quien propone llevar el tema de la política penitenciaria al Congreso. Y agrega: "hay que empezar a ver qué es lo que sucede dentro del Inpec".



Saade afirma que se debe "humanizar" ese instituto y "acabar con el negocio interno del Inpec". Menciona que hay presos que no desean salir de la cárcel porque tienen "negocios montados con el Inpec dentro de la cárcel".

