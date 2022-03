De los 15 precandidatos presidenciales que participarán en las consultas del 13 de marzo, solo 11 han informado sobre sus ingresos y gastos de campaña, lo que representa el 73 % de los integrantes.



La divulgación de esta información está consagrada en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, en el que se establece el proceso para el reporte de la financiación de los miembros de las coaliciones, qué entidades les otorgan préstamos, quiénes les han aportado más dinero y en qué han gastado el capital.



De hecho, los aspirantes a hacer parte del Congreso para el período 2022-2026 también deben ingresar al programa 'Cuentas Claras' del Consejo Nacional Electoral (CNE) para llevar la contabilidad de las actividades concernientes a su postulación. 489 de los 1.899 candidatos a la Cámara de Representantes han cumplido con este requisito.



De cara al Senado, el panorama es similar: 315 de los 933 postulantes aportaron los datos económicos de sus quehaceres electorales. El promedio de cumplimiento, entre ambos componentes del Congreso, es de 29,8 % (en la Cámara 25,8 % y en el Senado 33,8 %).

Pacto Histórico

Gustavo Petro registra, por ahora, 6.974.905.105 de pesos como ingresos, de los cuales $6.972.000.000 corresponden a un préstamo de la Cooperativa Financiera Confiar. En cuanto a gastos, manifiesta que ha usado $1.748.058.180.



Francia Márquez, sin informe de ingresos, presenta la cifra de $7.925.152 como egresos.



Arelis Uriana, Camilo Romero y Alfredo Saade aún no publican su contabilidad.



Equipo por Colombia

Federico Gutiérrez muestra entradas por 317.971.000 de pesos por contribuciones de Vinos y Licores S.A.S, Promotora Comercial de la Sabana S.A.S, Constructora El Recreo SA, Constructora 80 Avenida SA y de personas naturales. Sus salidas son de $36.028.084.



Enrique Peñalosa ($8.658.580) y David Barguil ($283.509.631) también enseñan sus bajas económicas, pero no exponen altas. A su vez, Aydeé Lizarazo, recibió $170.440 y usó $9.144.759.



Coalición Centro Esperanza

Carlos Amaya ingresó $799.490.000 (600.000.000 equivalen a un préstamo de Miguel Antonio Parra), pero todavía no indica cuánto ha desembolsado.



Alejandro Gaviria, por su lado, recibió aportes de $429.500.000 por parte de empresas (Bavaria, Vino y Licores S.A.S. y Marveri S.A.S.) y ha empleado $223.523.784.



Sergio Fajardo obtuvo donaciones por $150.000.000 y empleó $351.266.306, Jorge Robledo ingresó $205.700.000 y utilizó 227.962.492. Juan Manuel Galán ha destinado $302.937.380 a su campaña, pero no ha indicado cuánto ingresó.

Plazo y reposición de votos

Hasta el 13 de abril, los participantes de las coaliciones y los aspirantes al Congreso podrán presentar su tesorería en la aplicación 'Cuentas Claras'. Esta información permitirá que sean aptos para la reposición económica de gastos por votos. En caso de no superar el umbral, el anticipo de dinero que se otorga a todos deberá devolverse.



También, es importante mencionar que los candidatos que no estén en ninguna consulta todavía no están obligados a publicar estos datos.

