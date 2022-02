4 de los 5 integrantes de la coalición Equipo por Colombia asistieron al debate organizado por Noticias Caracol y La Silla Vacía, Conversaciones de país. Allí, hablaron sobre los principales problemas del país y las propuestas de cada aspirante para superarlos.



(También: ‘Tenemos que crecer por encima del 5 por ciento anual’: Federico Gutiérrez)

En la segunda oportunidad del debate (al igual que en la primera) el gran ausente fue Alejandro Char, quien recientemente se encuentra en un fuerte debate por las declaraciones sobre la compra de votos en el 2018.



Con respecto a las alianzas políticas que realizarían los miembros del Equipo por Colombia, los 4 precandidatos se declararon a favor de buscar alianzas con Rodolfo Hernández y con el uribismo.



(Lea: Peñalosa auxilió a motociclista que se accidentó luego de gritarlo)



Aunque Peñalosa fue el único que marcó 'no' a una alianza con Hernández, luego del debate rectificó: “De lo único que me arrepiento es que creo que no entendí bien una pregunta y creí que si estaba pensando en hacer una alianza con el uribismo y Rodolfo en este momento y dije que no, pero en una segunda fase, por supuesto que haría alianza con ellos”, dijo el exalcalde de Bogotá a Blu Radio.



Finalmente, sobre la pregunta si consideran que Iván Duque es un buen presidente y si en Colombia hay democracia, los cuatro aspirantes respondieron 'sí'.

POLÍTICA

En otras noticias

- Gobierno expide nueva normativa para uso industrial del cannabis



- Los líderes políticos se unen para condenar violencia en la campaña