El autodenominado ‘centro’ político, representado por la Coalición Centro Esperanza, fue la consulta menos votada de las tres disponibles este 13 de marzo. En el avance de la Registraduría de las 9:53 de la noche, dicho movimiento (conformado por Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo) contaba 2’143.766 votos entre todos sus candidatos. Mientras tanto, a las 9:48 p. m. , el Pacto Histórico alcanzaba los 5’501.802 sufragios y el Equipo por Colombia llegaba a 3’929.805 de electores en sus consultas interpartidistas.



(Le puede interesar: Resultados elecciones 2022 EN VIVO: siga el conteo de votos en consultas)

Al mismo tiempo, la Registraduría expuso que, según las cifras, la lista apoyada por el Partido Verde y la Coalición Centro Esperanza es la cuarta fuerza en el Senado de la República con 1’876.121 marcas en los tarjetones (superada por el partido Conservador, el Liberal y el Pacto Histórico).



A pesar de que la medición Polimétrica Marzo 2022, realizada por Cifras y Conceptos S. A., afirmó que el 60 por ciento de los colombianos se identifica con el ‘centro’ político y superó por amplia mayoría los porcentajes de los afines con la derecha (17 por ciento) e izquierda (23 por ciento), las elecciones de ayer demostraron un panorama distinto para esta tendencia ideológica en el país.



Por ejemplo, la candidata Francia Márquez, virtualmente segunda en la consulta del Pacto Histórico, convenció a más sufragantes que quien lidera en la coalición Centro Esperanza. Márquez, con 772.531 marcas en el tarjetón a su favor, supera por más de 55.000 electores a Sergio Fajardo, quien lidera su consulta con 716.743 personas que quieren ser representadas por él. Vale aclarar que la cifra actual de los ‘centristas’ contrasta con los 4’602.916 de votantes que optaron por Fajardo en la primera vuelta presidencial de 2018.



La misma encuesta de Cifras y Conceptos señaló que, aunque el 60 por ciento de los consultados se identificaba con la ideología de ‘centro’, un 45 por ciento no había definido su candidato presidencial. También informó que para las elecciones a Congreso y las consultas interpartidistas, el 65 por ciento de los encuestados no había definido su voto para los apartados anteriormente mencionados.



(Lea además: Elecciones 13 de marzo: los beneficios de votar o ser jurado de votación)



Entonces, aunque la mayoría del país, según la firma encuestadora, se identificaba con el centro, la indecisión dominaba la tendencia de los colombianos a la hora de determinar cómo marcar los tarjetones.



¿El centro podrá revertir estas cifras en las elecciones presidenciales del 29 de mayo?



Con respecto a si ese grupo político falló en la capitalización de sus potenciales electores identificados por Cifras y Conceptos, el doctor en Ciencia Política Yann Basset responde: “Sí, claramente. Lo que muestra es que aunque la gente se defina de ‘centro’, no necesariamente vota por el ‘centro’. Es un poco lo que vemos esta noche con una Coalición de la Esperanza, que no logra capitalizar su posicionamiento, seguramente, a causa de las peleas internas que se dieron en la coalición y, quizás, también por unos candidatos que no lograron movilizar suficientemente a los electores”.



Frente a las condiciones en las que parte Sergio Fajardo, Basset opina que el candidato arranca con dificultades al no ganar su consulta por amplios márgenes y debe revertir esto en dos meses si quiere llegar a la Presidencia. Una opción que plantea el experto es elegir una fórmula vicepresidencial que convenza y logre dar el debate frente a los que considera como los ‘grandes ganadores’: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Sin embargo, Basset no piensa que Colombia se encamine a la victoria en primera vuelta de algún candidato.

SANTIAGO CARMONA CARABALLO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

En Twitter: ​@scarmona926