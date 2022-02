El precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, respondió a las declaración del también precandidato Jorge Enrique Robledo, quien lo acusó de incumplir los acuerdos firmados en el entonces cónclave que dio origen a este bloque político.



"Hay dos señalamientos que yo quisiera diferenciar: el primero es que él dice que yo he tenido apoyos políticos. Los acuerdos del cónclave dicen que apoyos institucionales, a mí me iba a apoyar el Partido Liberal, como partido, no están permitidos. Pero ese documento dice de manera clara en el punto 7 que apoyos individuales de todas las corrientes ideológicas están permitidos", manifestó el exrector de la Universidad de los Andes.



Y agregó: "Los apoyos que yo he recibido han sido individuales, incluso de algunos políticos colombianos que ya no están compitiendo. Ni siquiera están en la carrera para ser senadores o representantes a la Cámara".



Gaviria habló también sobre las conversaciones que tuvo hace unas semanas con César Gaviria y Germán Vargas Lleras y aseguró que solo fueron conversaciones y de allí no salió ningún acuerdo político de fondo y fueron centradas en asuntos programáticos.



"Si un candidato a la presidencia de Colombia no puede tener una conversación con otros líderes políticos, si la política colombiana va a caer en un dogmatismo tal que yo tengo que pasar agenda de mis reuniones a la Coalición Centro Esperanza y ellos me van a decir qué tipo de conversaciones y con quién puedo tener, estamos jodidos", aseguró.



Robledo dice que "la historia de la Coalición Centro Esperanza demuestra que Alejandro Gaviria no actuó de buena fe cuando suscribió el acuerdo del llamado cónclave. Porque allí él renunció –o por lo menos eso suscribió– a que en este proyecto participaran las fuerzas que eligieron a Iván Duque y lo han respaldado, como César Gaviria y su Partido Liberal y el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, incluida la Casa Char".



El senador también aseguró que en caso de que Gaviria llegue a ganar la consulta interpartidista de la Coalición Centro Esperanza, la cual se votará el próximo 13 de marzo, no lo apoyará a la presidencia.



