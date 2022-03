Sin lugar a dudas que uno de los problemas que afronta hoy el país es la inflación que se evidencia principalmente en un incremento de los precios de casi todos los productos pero especialmente de los de la canasta básica.



Le puede interesar: ¿Y qué va a pasar con la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico?



En ese sentido los candidatos del Pacto Histórico hablaron en el marco del debate sde EL TIEMPO y Semana sobre cómo afrontar esta situación.

Francia Márquez dijo que lo primero que hay que hacer es recuperar la capacidad de producción nacional. Dijo que en la medida que los productos, incluidos los de la canasta básica, deban ser importados, pues eso eleva los costos.



Habló de la necesidad de hacer un censo de los baldíos del país y ponerlos a producir



Por su parte Alfredo Saade dijo que una manera de contrarrestar la inflación es poniéndole cero impuestos a los alimentos que se produzcan en Colombia.



Claro que para eso habló de la necesidad de industrializar el campo, para hacerlo absolutamente más eficiente .



Para el senador Gustavo Petro el hambre no da espera y como tal el Estado debe comprar las cosechas y llevarlas a los sectores populares del país entregándolos de manera subsidiaria.



Dijo que es necesario regular los precios de los insumos agrícolas en la medida que estos son importados y han subido demasiado de precio .



El aspirante presidencial habló de la necesidad de bajar la deuda que tiene el país para financiarle la comida a los colombianos. En ese sentido dijo que del fondo que se creó para atender la emergencia generada por el covid sobraron 18 millones que se pueden utilizar para la adquisición de comida .



El aspirante incluso habló de la posibilidad de destinar recursos del sector defensa para darle comida a los más necesitados. "Sí, sí y sí", fue lo que dijo. Sobre el presupuesto del sector Defensa fue contundente al señalar que "puede que se baje o puede que se estanque".



En ese sentido resaltó que los coroneles que van a ascender a generales, por mérito, deben preparar los presupuestos del Ministerio de Defensa "de tal manera que se sepa que nosotros no vamos a votar más la plata en una guerra contra el pueblo mismo sino que ese dinero se va para la educación superior y para la alimentación de la gente que hoy tiene hambre".



El exalcalde de Bogotá dijo que la seguridad hay que medirla en vidas, pues eso implica llegar al tema del delito, es decir, si tiene causas sociales o no. Para él, la mejor manera de disminuir la inseguridad es con una verdadera política social.



Petro también habló del multicrimen y dijo que para contrarrestarlo hay que quitarles el poder político y para ello no se necesitan armas sino lo que se necesita derrocar el régimen de la corrupción con el voto ciudadano.



Le recomendamos leer: En vivo: Petro agita el fantasma del fraude en debate del Pacto Histórico