Los aspirantes presidenciales del Pacto Histórico se refirieron a la escogencia de la figura de la vicepresidencia en esa alianza, a la luz de que hace unos meses se planteó que lo dispuesto era que quien quedara de segundo en votos sería la fórmula.



Francia Márquez dijo que por ahora sigue enfocada en ganar la consulta, pero fue enfática en señalar que a partir de lo que pase después del 13 se sentará de manera colectiva a definir qué camino se sigue.

"Si ganó la consulta del Pacto Histórico, si algo aprendí en la casa es a honrar la palabra y eso significa que el segundo va a ser la fórmula, como se pactó y se estableció cuando yo llegue a la consulta ", enfatizó la precandidata.



De todas maneras señaló que se va a discutir pues en el debate se habló de que hay que pactar con otros y seguramente ese pacto implique ser la fórmula vicepresidencial.



Por su parte Sade dijo que la vicepresidencia se tiene que ganar es con los votos, no con peleas ni con fuerza. En otras palabras, si el que quede de segundo saca una importante cantidad de votos puede reclamar esa posición.



Y sobre el tema, Petro comenzó aclarando que lo que dijo lo cumple "y no lo que ahora se dice que dije".



En segundo lugar dijo que no diría que precisamente por votos se elegiría sino que destacó que también hay significados y hay unos valores en la discusión del poder que no son solamente votos, sino que son acumulados, luchas, significados.



Dijo que a la Vicepresidencia hay que darle poder en el gabinete para que tenga un poder real de ejecución y anunció que es un tema que se discutirá de acuerdo con los resultados después del 13 de marzo.



Petro dijo que su fórmula vicepresidencial estaría en el gabinete.



Sobre el tema Camilo Romero señaló que convocaba al pacto para que ningún personalismo pueda impedir la decisión de cambio del pueblo colombiano.



En ese sentido pidió de manera fraterna a que se convoque después del 13 de marzo, poniendo por encima primero el país y primero el cambio.



