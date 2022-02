En el debate de la coalición Equipo por Colombia, el precandidato David Barguil expuso su postura con respecto al aborto y a la decisión de la Corte de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.



(Además: En vivo: siga el debate de la coalición Equipo por Colombia)

Al ser preguntado sobre su postura sobre la despenalización del aborto en Colombia, el precandidato afirma que le "produjo dolor". En su intervención, recuerda que es padre hace un año.



"No estoy de acuerdo, no comparto, y no voy a permitir como presidente que atentemos contra la vida de los indefensos... Yo soy provida", dice.



Y agrega que, como presidente, lideraría un referendo para que "el pueblo colombiano se pronuncie" y la decisión de la Corte Constitucional quede sin efecto.



Barguil también dice que, en su gobierno, impulsaría un 'gran acuerdo por la vida' en Colombia.



Finalmente, señala que, como presidente, desea lanzar el 'kit por la vida de los niños'. De acuerdo con el precandidato, entregaría pañales y leche de manera gratuita a madres de estratos 1, 2 y 3.