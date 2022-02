David Barguil, de 40 años, estudió Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia; además, se especializó en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales en la misma universidad. Fue becario del programa de Economía y Política de la Universidad de Montreal, en Canadá, y es magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes.



Oriundo de Cereté, Córdoba, ha ocupado distintos cargos público. Entre 2010 y 2018, fue miembro de la Cámara de Representantes. Desde el 2018, es senador. Barguil aspira a llegar a la Presidencia este 2022 por el Partido Conservador.



Siga en vivo sus intervenciones durante el debate de la coalición Equipo por Colombia.

Aborto

Al respecto de la decisión de la Corte sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24, el precandidato afirma que le "produjo dolor". En su intervención, recuerda que es padre hace un año.



"No estoy de acuerdo, no comparto, y no voy a permitir como presidente que atentemos contra la vida de los indefensos... Yo soy provida", dice.

¿Restablecería relaciones con el presidente Nicolás Maduro?

"No. Lo hemos dicho claramente: nosotros no le vamos a dar una gota de oxígeno a una dictadura criminal", afirma Barguil. Y agrega que aunque Venezuela era el país más rico de Latinoamérica por su producción de petróleo, ahora produce menos que Colombia.



"El empobrecimiento de la población es del 96%. Destruyeron la democracia, las libertades, el aparato productivo. Hoy, lo que más nos debe asustar es que algunos quieran traer las ideas que allá se aplicaron en Venezuela", declara. Considera que "es un riesgo para la seguridad nacional ese régimen".



En su intervención, Barguil menciona a la fuerza pública. Dice que en la actualidad hay que "levantarle la moral y brindarle todo el apoyo porque son ellos los que han estado en los peores momentos de este país".

Conflicto Ucrania-Rusia

El precandidato David Barguil afirma que la situación en Ucrania es compleja. "Nosotros tenemos que estar del lado de las libertades, del respeto a la democracia, del respeto a la soberanía de los países", señala.



En su intervención, Barguil se refiere al "silencio de Gustavo Petro frente a esta coyuntura cuando se está atentando contra la vida de ciudadanos que luchan por defender su libertad". Finalmente, dice que algunas de las implicaciones económicas del conflicto tienen que ver con que se dispararía el precio de los fertilizantes y del petróleo.

