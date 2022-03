En el debate del Pacto Histórico, organizado por EL TIEMPO y Semana, los precandidatos se refirieron a las relaciones de Colombia con Venezuela y a las últimas noticias relacionadas con el gobierno de Maduro y la visita de funcionarios de Estados Unidos

El precandidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, criticó a Iván Duque mientras respondía sobre la coyuntura actual de la guerra entre Ucrania y Rusia, y los acercamientos de Moscú con Caracas. "Uno no tiene autoridad moral en un conflicto lejano, cuando no puede solucionar lo de su país. Dice que va a hacer la paz en el mundo, pero no la hace acá. Por lo menos Santos hizo la paz en Colombia y después tuvo el nobel de paz", señaló.



Sobre ese tema y el manejo de la injerencia de Rusia en Venezuela, Camilo Romero dijo que se debería "mantener un espectro político en el que se condene la dictadura, en Nicaragua, Venezuela o donde sea" y aseguró que en lo que debería seguir es "restablecer relaciones que estén encaminadas al bienestar y el buen vivir de nuestros habitantes en frontera".



Por su parte, Francia Márquez dijo que su preocupación actual tiene que ver con Colombia: "El territorio de donde yo vengo vive con miedo. Hay que lograr hacer la paz en el país antes de ver un conflicto internacional".



Alfredo Saade calificó el hecho como una "cortina de humo" y dijo: "Los que han vivido la guerra es el gobierno actual y los treinta años que llevan gobernando. Es una cortina de humo. Para esta época, ellos están tratando de vender militares en la frontera con Venezuela para ganar".

Visita de funcionarios de EE. UU.

Sobre la visita de funcionarios de Estados Unidos a Venezuela, Gustavo Petro dijo que todo se trata de un tema de geopolítica. "Es sobre combustibles fósiles. Colombia tiene carbón, entonces es aliada de la Otán; Venezuela tiene petróleo, entonces es de Rusia. Estados Unidos visita a Maduro porque Venezuela tiene el petróleo que le faltaría", aseguró y enfatizó: "Los intereses del pueblo colombiano y venezolano deberían estar en un espacio de desarrollo, progreso y paz".



Para Alfredo Saade, "el reconocimiento de un país a otro país y el alejamiento de un chiste que se llama Guaidó amigo de Duque. Ese reconocimiento les permite saber que su gobierno es reconocido por EEUU y les permite avanzar". Y agregó: "El Pacto Histórico apoyará para que haya una democracia completa en Venezuela".



Camilo Romero también opinó y se enfocó en su postura sobre el rechazo a la violencia: "Se deben garantizar las libertades y dejar de ubicar todo en un lado o en otro. Desde Colombia se debe garantizar un ejemplo de paz".

EL TIEMPO