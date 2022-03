Los precandidatos del Pacto Histórico se refirieron a las pensiones para los colombianos de la tercera edad en el debate de EL TIEMPO y Semana. Todos coincidieron en que se debería restaurar y fortalecer el sistema público.



Gustavo Petro, de Colombia Humana, dijo que "no hay sistema pensional en Colombia, sino un sistema de utilidades bancarias". Aseguró que "hay 4,5 millones de personas de tercera edad, la mayoría mujeres. Solo 1,5 millones tienen pensión pagada por el Estado, no por nadie más. Los tres millones restantes se mueren solos de vejez o de enfermedad curable. ¿Cómo hago para que 4,5 millones tengan la pensión que ya tienen garantizada por el Estado y los otros tres un bono pensional que los saque de la pobreza? Ese debe ser el objetivo de un sistema pensional, no la utilidad del banquero porque son contradictores. Si yo quiero lo primero, entonces tengo que reformar el actual sistema pensional, logrando que el cotizante pague directamente de un pensionado. Eso se llama reparto simple. Si eso lo logro, tengo el recurso, 18 billones de pesos anuales, para pagar medio salario mínimo a cada uno y una de las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión, y logramos 100 por ciento de cobertura. Es decir, el derecho a la pensión".



Para lograr lo anterior, según explicó Petro, "el cotizante no debe cotizar en un fondo privado porque el fondo privado usa el recurso del cotizante y al final del tiempo se ha enriquecido el banquero. Pero cuando llega el cotizante a pedir pensión, le dice que no hay renta mínima vital, no hay renta vitalicia, es decir que no hay pensión. Le devuelven el ahorro, menos el descuento de administración. Ahí no hay pensión, hay ahí utilidad del banquero".



Camilo Romero dijo que "las pensiones en Colombia solo corresponden a un sector que no es la mayoría" y propuso la garantía de recuperar lo público. "El gobierno debe asumir un sistema pensional, de reconocimiento del trabajo. Se debe garantizar a las personas adultas una pensión. Toda la responsabilidad es del Estado", aseguró.



Para Alfredo Saade, "se deberían devolver los recursos al Estado". Afirmó que "es necesario revisar cómo el enfermo en cama tenga la oportunidad de acceder a una pensión y quien lo cuide también; devolverle los recursos al Estado y dignificar a las personas que atienden".



Por su parte, Francia Márquez explicó que "la OIT ha dicho que de los 34 países que pasaron a un fondo de pensión privado, 18 han vuelto al sistema público. Se demostró que es un fracaso el sistema de pensiones privados". Dijo que lo que hay que hacer es fortalecer la pensión pública y a Colpensiones.



"Hay 17 millones de personas, de trabajadores que no cotizan, que son trabajadores informales. Es necesario adaptar un fondo de bono pensional que cubra esa demanda de hombres y mujeres mayores que en este país no han cotizado y han trabajado, pero que no tienen la posibilidad de lograr una pensión ni de tener una vejez digna".

¿Cómo garantizar la transición al sistema público?

Camilo Romero aseguró que esto se lograría con "voluntad política" y que el eje del nuevo gobierno tendrá que enfocarse en la recuperación de lo público. "Hay que recuperar los dineros que se fueron al negocio, como pasó con la salud, y esto no puede convertirse en el miedo de lo que fue el Seguro Social. Se debe recuperar la confianza y la garantía de lo público".



Para Petro, se debería ejecutar una reforma al sistema pensional en la que no se eliminen los fondos privados de pensiones, sino que haya un "sistema mixto y complementario". Para el candidato, los cotizantes de más de cuatro salarios mínimos podrían acudir a ellos.

