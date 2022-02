En el segundo debate de la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana fueron invitados todos los miembros de la coalición Equipo por Colombia, entre los que se encuentra el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; la candidata por el partido Mira, Aydeé Lizarazo; el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el candidato por el Partido Conservador, David Barguil, y el exalcalde de Barranquilla Álex Char. Y precisamente este último fue nuevamente el gran ausente.

Frente a esto, los precandidatos presidenciales fueron consultados sobre la alianza con Char y cuál es la lectura que cada uno de ellos tiene sobre la poca participación que ha tenido el barranquillero en la mayoría de estos debates antes de la consulta, así como el escándalo en el que se ha visto inmerso por las declaraciones de la exsenadora Aída Merlano, quien lo ha vinculado con la presunta compra de votos.



El representante del partido Conservador, David Barguil señaló que en este caso hay que respetar la presunción de inocencia al que tienen derecho todas las personas, sin importar la filiación política.



Por otro lado, Federico Gutiérrez señaló que él no "cuestiona quién viene o no" a los debates, ya que "cada quien tiene su estrategia", dijo. Sobre el escándalo con Merlano, señaló que "en temas personales no va a opinar". Y agregó que "la justicia debe actuar rápido en ese y en todos los casos".



A su vez, Enrique Peñalosa dijo que "la justicia es la que tiene que decidir" sobre los señalamientos que hizo Merlano sobre Álex Char. Además, hizo un llamado para que el debate no se centre sobre este tema.



Mientras tanto, Aydeé Lizarazo señaló que ella es "partidaria de que la verdad se sepa" e invitó a Alex Char a que se pronuncie. Sobre la supuesta compra de votos, dijo que la justicia es la que debe dar la última palabra.



Noticia en desarrollo...