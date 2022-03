Durante el debate del Pacto Histórico, organizado por EL TIEMPO y Semana el pasado 8 de marzo, Gustavo Petro propuso 500.000 pesos como subsidio para las madres cabeza de familia y las personas de la tercera edad sin pensión.



“En Colombia no hay subsidios, hay limosnas, es diferente; la limosna mantiene a la persona en la pobreza, por eso son de 160.000, de 70.000 para jóvenes, 90.000 pesos para viejos. Es mantener a una persona en la pobreza porque la línea de la pobreza, según el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), es de 350.000 pesos”, indicó el senador de izquierda.



A propósito de esas declaraciones, Alejandro Gaviria —precandidato por la Coalición Centro Esperanza— se pronunció en contra de las ideas del senador durante una entrevista con Vicky en Semana.



“Las propuestas puntuales tienen que tener un sustento real o se menoscaba la confianza en la democracia, la gente se siente traicionada. Uno tiene que prometer lo que puede cumplir”, dijo el exministro, quien además indicó que lo que decía Petro era "pura carreta".



“Yo no sería capaz, en el debate político, de decir una cosa que no se puede cumplir. Por eso cuando hemos cumplido la pensión ciudadana de 400.000 pesos tenemos las cuentas bien hechas, sabemos cómo se va a financiar, que viene una reforma tributaria, que esa reforma tributaria grava al 1 % más rico”, aseguró.



No es la primera vez que Gaviria critica las propuestas económicas de Petro. A mediados de febrero, el exministro de Salud invitó al líder de Colombia Humana a que realizaran un debate sobre economía.



. @petrogustavo hablemos de economía. Te invito a un debate en vivo por Twitter a partir de las preguntas que nos hagan los colombianos. Mañana? — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 1, 2022

Esto después de que, durante un debate presidencial, se hablara acerca del efecto de los aranceles y la seguridad alimentaria en la economía colombiana.



“Aumentamos los aranceles para proteger la producción y el empleo para proteger cuatro ramas económicas: confecciones y textiles, cueros y derivados, producción de alimentos en el agro e industria agroalimentaria”, dijo el precandidato del Pacto Histórico en ese momento.



Pero Gaviria, quien también estaba en el debate, aprovechó el espacio de réplicas para contradecir a Petro. “Eso llevará a un aumento del precio de los alimentos en un momento de pobreza y hambre en el país (...) es irresponsable", dijo el exrector de Los Andes.



Tras finalizado el debate, Petro habló del tema en su cuenta de Twitter y escribió: “Me interpeló Alejandro Gaviria y dijo que la importación de alimentos era buena para el país y abarataban los alimentos (...) La realidad demuestra que esta hipótesis neoliberal ha fracasado rotundamente”.



A lo que Gaviria explicó su posición en un elaborado hilo en esa misma red social y realizó la invitación a Petro, la cual nunca fue contestada.



El 13 de marzo, tanto Gaviria como Petro se plantean ganar las consultas interpartidistas de sus respectivas coaliciones.



Los dos políticos, con estudios en economía, aparecieron en la última encuesta de EcoAnalítica y Guarumo, en la cual, Petro obtuvo una intención de voto del 32,7 %

mientras Gaviria obtuvo un 3,4%.



