En medio del debate organizado por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana con los miembros de la coalición del Pacto Histórico se les preguntó sobre su opinión respecto al reciente fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en el país hasta las 24 semanas de gestación.



La primera en responder fue la candidata Francia Márquez, quien indicó que respalda completamente la decisión del alto tribunal.



"Estoy de acuerdo con esa decisión de la Corte Constitucional en términos de que las mujeres podamos decidir en libertad frente a la maternidad y nuestros cuerpos.

Y sobre todo en el panorama de que hoy quienes abortan son niñas y adolescentes, son mujeres empobrecidas, indígenas, campesinas y afrodescendientes que no han tenido procesos de formación frente a la sexualidad", detalló.



La candidata señaló que un "Gobierno de Francia Márquez y del Pacto Histórico tendrá que brindar todas las garantías a las mujeres" ya que el país debe buscar "maternidades con amor, consentidas, deseadas y sobre todo seguras".



Con una postura muy distinta, Alfredo Saade indicó que él es pro-vida, por lo que se debe buscar en el país "el aborto cero".



"El vientre de la mujer no se puede convertir en el pabellón de espera para ser asesinado", aseguró, mientras agregó que espera que en el próximo Congreso se revise el fallo de la Corte Constitucional.



Por su parte, Gustavo Petro indicó que en el país nadie es "pro aborto". "Aquí se escoge entre dos tragedias: el aborto y traer a un niño no deseado, ambas son tragedias. Ante la sentencia yo creo que nos dio la razón en un sentido y es no criminalizar a la mujer".



Camilo Romero respaldó la decisión de la Corte Constitucional. Foto: César Melgarejo / CEET

El candidato aseguró que en este caso "el Estado debe ayudar y potenciar a la mujer, en educación sexual, en oportunidades, en responsabilidad del hombre, en persecución del hombre irresponsable a tal punto que disminuya la tasa de aborto en la sociedad, ojalá a cero".



Por último, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, indicó que los hombres no deberían decidir sobre el cuerpo de las mujeres y se mostró a favor de la decisión de despenalizar el aborto.



"Respeto profundamente las luchas y las causas de las mujeres en este país, respeto la decisión de la Corte Constitucional, que en todo caso no obliga a que se esperen las 24 semanas para abortar, no. Hoy lo que vamos a tener al fin es una garantía de derechos para mujeres que antes de manera clandestina ponían en riesgo su vida. Es decir, un Estado que acompaña una decisión libre de la mujer que debe ser respetada por el gobierno", puntualizó.

