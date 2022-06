Este domingo, 19 de junio, se llevará a cabo la votación correspondiente a la segunda vuelta de la elecciones presidenciales en Colombia. Los ciudadanos tendrán que elegir entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los candidatos con mayor votación en la primera ronda de las elecciones.



Para esto, los colombianos deben tener en cuenta que la votación se realizará en los mismos puestos en que lo hicieron el 29 de mayo, es decir, para esta ocasión no habrá ningún cambio.



Sin embargo, si aún no ha consultado y no tiene claro cuál es el puesto de votación que le corresponde puede ingresar a la página de la Registraduría Nacional.

-Ingresar al sitio web de la Registraduría Nacional.



-Dar clic en el botón "lugar de votación", el cual está ubicado al lado izquierdo, que lo llevara a un espacio de servicios para votantes donde deberá nuevamente ir a la opción de "lugar de votación", ingresar su documento de identidad y, así, conocer el sitio donde está registrado para votar.

Vale recordar que la página web de la entidad presentó fallas durante las elecciones al Congreso, por esto, lo más aconsejable es que ingrese con la suficiente anticipación al portal web y tome nota del puesto de votación.



Algunos beneficios por votar este 19 de junio

Quienes certifiquen que ejercieron su derecho al voto, contarán con un descuento del 10 por ciento en el costo de la matrícula si son estudiantes de una institución oficial de educación superior, además de un descuento del 10 por ciento en la expedición del pasaporte, que puede usarse en los siguientes cuatro años a la elección.



​Además, tendrán “beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto”. El beneficio también aplicará en convocatorias de empleos del Estado.



También se benefician de un descuento del 10 por ciento en el trámite o duplicado de la libreta militar o en los duplicados de su cédula de ciudadanía.

