La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un informe de febrero de 2022, se refirió a las curules de paz que estarán disponibles en la Cámara de Representantes por primera vez para el período 2022-2026 y tendrían su última aparición en el Congreso para el intervalo 2026-2030. El análisis se tituló ‘¿La mala hora de las Curules de Paz?: escenarios de riesgo y acciones prioritarias’.



(Le puede interesar: Este viernes finaliza el plazo de inscripción de candidatos presidenciales).

“Aunque el camino ha sido arduo, las curules de paz establecidas en el Acuerdo Final para ampliar la participación política de las víctimas del conflicto son una realidad. Sin embargo, como cualquier proceso electoral, no están exentas de riesgos”, explicaba el principio del informe. Con miras a la elección de los primeros representantes en estos escaños, la FIP puso “la lupa sobre acciones urgentes”.



Este jueves, la Corte Constitucional avaló estas curules por unanimidad (8 votos a favor y cero en contra). De acuerdo con la FIP, estas bancas no solo incrementan la representatividad territorial: “Además, buscan aportar a la reparación y garantías de no repetición, así como a construir puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado”.



(Siga leyendo: Tras revisión vía 'fast track', Corte avala las curules de paz).



El eje central del informe explica que, al ser un proceso electoral, este mecanismo de representación no está exento de riesgos como la abstención, la desconfianza y la cooptación por parte de maquinarias políticas. A eso, la FIP añadió que el país cerró 2021 con un estado preocupante en la seguridad territorial, ya que se presentaron la mayor cantidad de desplazados en los últimos diez años y un alza en los homicidios.



La Fundación se mostró crítica frente a las medidas gubernamentales para prevenir estos hechos: “Dada la incapacidad del Gobierno Nacional para responder de manera efectiva a los desafíos de la paz territorial, es poco probable que la situación cambie”. Sin embargo, la organización exhortó al Estado y a otros actores a atender las prioridades que expuso.



(Además: Rechazan tutela contra reglas para aspirar a las curules de paz

¿Cuáles son los riesgos inmediatos, según el informe?

1. Impacto Humanitario y restricciones a la participación política. En regiones que tienen un alto impacto humanitario por disputas entre grupos armados, la participación de las comunidades no está garantizada y la movilidad de los candidatos para realizar sus campañas es limitada. Según datos de la FIP, el 79 % de los desplazamientos forzados ocurridos en 2021 se concentraron en estas circunscripciones. Las alertas se concentran en Catatumbo, Cauca, Pacífico nariñense, Bajo Cauca y Chocó.



2. Control territorial e incidencia electoral de los grupos armados. Se han denunciado amenazas, limitaciones al ejercicio político e incidencia de grupos armados en el proceso electoral. Hechos como amenazas o constreñimientos al ejercicio político y el liderazgo se vienen reportando en regiones como los Montes de María y el Urabá.



3. Estigmatización de líderes y candidaturas que han impulsado la implementación del Acuerdo de Paz. En algunas regiones, la persistencia de escenarios de riesgo para el ejercicio del liderazgo social influyó en la decisión de presentar candidaturas y en el apoyo o nivel de movilización regional en torno a las curules. Según datos de la base de agresiones a líderes de la FIP, entre 2017 y 2021, estas 16 circunscripciones han concentrado el 60 % de los homicidios a líderes.



4. Barreras de acceso a los canales de denuncia y las rutas de protección. Si bien hay respuestas o estrategias que se han anunciado por parte del Gobierno Nacional para la protección de los candidatos, en las regiones los líderes han insistido en que, como han venido denunciado en los últimos años, estas suelen ser tardías o se perciben como poco apropiadas para sus riesgos particulares.



(Infórmese: Violencia preelectoral aumentó 124 % en 2021 frente a 2017).



5. Eventual cancelación de las elecciones a curules de paz por situaciones de orden público. El artículo transitorio 4 del Acto Legislativo 02 de 2021 determina que el presidente podrá suspender la elección por razones de orden público. Es altamente probable que las condiciones de seguridad continúen deteriorándose en las regiones en las que el Estado no tiene la capacidad de garantizarlas ni los derechos políticos de comunidades y candidatos.



6. Limitaciones financieras y poca claridad sobre las reglas de juego. Un obstáculo generalizado es el limitado acceso a la financiación. Según establece el Acto Legislativo, la financiación de estas campañas será predominantemente estatal y se hará mediante anticipos y el mecanismo de reposición de votos. Organizaciones sociales han insistido en que no es claro el procedimiento y que habría obstáculos burocráticos.



7. Cooptación por parte de clanes políticos tradicionales y sus maquinarias electorales. Líderes y candidatos han denunciado posibles hechos de cooptación política, evidenciada en la financiación de publicidad, actividades de campaña que se han realizado en sedes de los partidos tradicionales o apoyos políticos de conocimiento público.



8. Brechas de género y obstáculos para la participación de las mujeres. Organizaciones de mujeres han insistido en que persisten las brechas para la participación política por estereotipos de género, sobrecarga de labores de cuidado y brechas en el acceso a financiación de las campañas.



9. Desconocimiento y limitada pedagogía sobre las curules de paz. Candidatos y líderes sociales han advertido sobre la probabilidad de una muy baja participación ciudadana por cuenta de la limitada pedagogía sobre el origen y los objetivos de las curules de paz.



(También: El reto que le puso la Corte al Gobierno sobre la seguridad de ex-Farc).

¿Qué acciones recomienda la FIP para combatir los riesgos que corren las curules de paz?

1. Seguimientos y alertas tempranas diferenciales sobre la seguridad de los candidatos. Es importante leer las dinámicas de los grupos armados y el riesgo que representan para el escenario electoral, así como los riesgos relacionados con denuncias sobre redes de corrupción y clientelismo.



2. Socializar las estrategias y rutas particulares de protección anunciadas por el Ministerio del Interior. Estas rutas deben incorporar procesos de socialización, generar confianza en las entidades que reciben las denuncias y contar con la participación de líderes y candidatos en su construcción y seguimiento.



3. Fortalecer los mecanismos ya planteados e implementados del Acuerdo de Paz sobre participación política y garantías de seguridad, particularmente el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). Si bien estos mecanismos están constituidos desde la firma del Acuerdo de Paz, en la práctica es poco el impacto que tienen en garantizar la seguridad de la participación política.



4. Garantizar mínimos humanitarios para la movilidad y seguridad de los candidatos y ciudadanos en regiones con disputas y alto impacto humanitario. En varias regiones, la sociedad civil ha propuesto acciones de cese al fuego para garantizar la protección inmediata de la población y la participación de habitantes de zonas rurales. Es importante identificar los esfuerzos para apoyarlos o evitar obstruirlos.



(Entérese: Uno a uno, los llamados de atención de la Corte por seguridad de ex-Farc).



5. Desplegar de manera activa iniciativas de pedagogía con candidatos y ciudadanía. Potenciar las iniciativas pedagógicas que ya desarrollan algunos de ellos.



6. Fortalecer el control político y las instancias de seguimiento y observación ante los casos y denuncias de cooptación política por parte de partidos tradicionales. Para este ejercicio será clave que los tribunales electorales transitorios de paz cumplan su labor.



7. Impulsar y favorecer espacios para el cabildeo político de estas campañas. Candidatos y líderes han propuesto un mayor apoyo por parte de las ONG, la cooperación internacional y los centros de pensamiento para divulgar sus campañas.



8. Continuar los esfuerzos en términos de garantías de seguridad luego de las elecciones, enfocados en quienes se han vinculado al proceso. Los líderes sociales insisten en que el desafío de seguridad con quienes se vincularon activamente al proceso electoral no es solo durante la campaña, sino para después de la elección. Esto implica ir demarcando estrategias de generación de alertas tempranas y protección posteriores a la elección.



POLÍTICA