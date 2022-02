Una dura polémica en las redes sociales se viene dando en las últimas horas entre el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y algunos sectores de la izquierda.



La controversia se da a semanas de las elecciones legislativas, en las cuales tanto el uribismo como la izquierda esperan conseguir la mayor cantidad de votos y de representación en el próximo congreso.



(En otras noticias: Cristo publicó acuerdo en Centro Esperanza tras choque entre Galán y Amaya)

Uno de los primeros líderes de la izquierda en el que se enfocó Uribe fue el representante a la Cámara y candidato al Senado Inti Asprilla, quien tiene una valla con la frase “paraco el pueblo está berraco”.



“Nuestra valla en honor al pueblo que salió y sale a la calle a gritar verdades”, escribió Asprilla en su cuenta de Twitter.

Nuestra valla en HONOR AL PUEBLO que salió y sale a la calle a gritar verdades‼️

✊🏽Fuerza✊🏽 pic.twitter.com/mDwZzY6G6V — Inti Asprilla (@intiasprilla) February 15, 2022

Uribe se refirió a la publicidad y le dijo a Asprilla: “Este joven Asprilla parecía muy inteligente, será que Fecode lo adoctrinó y le redujo la mente a la pequeñez de un corozo de ardilla!”.



Pero Asprilla no fue el único líder de izquierda al que se refirió Uribe. En otro mensaje, el expresidente escribió: “Ojalá el Valle del Cauca vote por la libertad y la seguridad y le pierdan el miedo al extremo izquierdismo de Alexander López y Wilson Arias, promotores de violencia y destrucción”.

El senador Alexánder López, candidato al Congreso en el Pacto Histórico. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

López, candidato al Senado en la lista del Pacto Histórico, le respondió a Uribe y le dijo: “Me llama promotor de violencia el que los paramilitares llaman “jefe” y el que basó la seguridad democrática en la muerte de jóvenes inocentes ¿quién se ha creído Uribe para culparme de su podredumbre y muerte? Y si se dirige a mi,no me bloquee, cobarde”.



Y Arias, quien también busca regresar al Congreso, afirmó: “¿Yo cobarde @AlvaroUribeVel? Así como le digo verdades por acá, se las he dicho en el Congreso. Como usted huyó, no se pudo repetir ¿Promotor de violencia yo? ¿Quién es el de 6402 jóvenes asesinados, operación Orión, presidencia aliada con narcos y gobernación con paramilitares?”.

