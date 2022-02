Falta poco más de un mes para que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República y uno de los principales comentarios entre los electores gira alrededor del desconocimiento que hay sobre los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes.



Por esta razón, un grupo de reconocidos 'tiktokers' colombianos decidió realizar una maratón de entrevistas en vivo en la red social TikTok, con el fin de que millones de colombianos puedan conocer de primera mano las propuestas de más de 80 candidatos al Congreso que estarán en los tarjetones el próximo 13 de marzo.



(Lea también: El papel que juega TikTok en la campaña electoral).

Para este grupo de creadores de contenido, conformado por Santiago Villadiego, Jessica Blanco, Nicolás Isaza, Valentina Mora, Angie Rojas, Laura Camila Vargas, Santiago Higuera y 'Vida Según Richie', es importante que sus audiencias (conformada en su gran mayoría por jóvenes) se informen a la hora de participar en estos comicios en los que se elegirán a las personas que ocuparán las 108 curules del Senado y las 188 de la Cámara de Representantes.



Este espacio se convertirá en un escenario ideal para que los candidatos se conecten con una audiencia joven que cada vez toma más protagonismo en el escenario electoral. Todos los 'tiktokers' mencionados - quienes suelen hablar de temas políticos en sus cuentas - acumulan más de 1,6 millones de seguidores y 3.000 millones de reproducciones, cifras que brindan una excelente oportunidad para que los jóvenes conozcan y elijan a conciencia.



"El problema más grande para la participación electoral es la falta de información. Yo no puedo googlear “por quién voto” y definir mi candidato. Por eso con esta maratón queremos aportarle al país acercando a la mayor cantidad de candidatos a los jóvenes", le dijo a EL TIEMPO el tiktoker Santiago Villadiego, a quien se le ocurrió inicialmente esta idea.



(Le puede interesar: Elecciones 2022: la campaña presidencial también se disputa en Tiktok).

Entre los más de 80 candidatos que se entrevistarán en esta maratón - organizada inicialmente por Keep Up Colombia - se encuentran la cabeza de lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza, Humberto De La Calle; la número uno de la lista del Nuevo Liberalismo, Mabel Lara; de la lista de Cambio Radical, David Luna; y la cabeza de lista de Fuerza Ciudadana, Hollman Morris.



También participarán de la maratón Paloma Valencia, Antonio Sanguino, Carlos Fernando Galán, Sandra Borda, Mauricio Toro, Edward Rodríguez, Juan Carlos Losada, María José Pizarro, Catherine Juvinao, María Fernanda Carrascal, Ariel Ávila y muchos más.



"¿Hay más de 2.500 candidatos al Congreso y realmente a cuántos conocen los jóvenes? Con Keep Up y con esta maratón en TikTok queremos lograr que la política sea algo sencillo y agradable. Si todos votamos haremos un mejor país", recalca Santiago, también cofundador de Keep Up.



(Además: Los políticos y entidades que están en Tik Tok).

Las entrevistas se realizarán de manera consecutiva durante 12 horas, desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. del sábado 12 de febrero; y se retomarán el domingo 13 de febrero para otras 12 horas consecutivas en la misma franja horaria.



TikTok es la red social de mayor crecimiento a nivel mundial. Se caracteriza por sus videos cortos pero ha adicionado nuevos formatos dentro de los que se destacan las transmisiones en vivo. La SIC estima que en Colombia ya existen más de 12.5 millones de usuarios.



De hecho, cada vez son más los candidatos al Congreso y a la Presidencia los que abren una cuenta en esta red social, con el fin de 'pescar' votos y llegarle a una audiencia distinta. Teniendo en cuenta que el Dane estima que en el país hay más de 12 millones de jóvenes –de los cuales gran parte está habilitada para sufragar–, no es sorpresa que los políticos estén intentando conectar con ellos a toda costa.



“Lo bueno de TikTok es la segmentación poblacional. Los menores de 24 años están ahí. A ese público, que es muy indiferente a la votación, se le puede llegar por ese medio. Hay una preocupación de los políticos por llegar a ese segmento que es apático. Es como una zona azul en la que nadie pesca votos”, dice Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado.



(Siga leyendo: La batalla por la Casa de Nariño también se libra en TikTok e Instagram).



POLÍTICA