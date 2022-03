El candidato al Senado de la República por el Pacto Histórico Álex Flórez protagoniza en las últimas horas una fuerte polémica en redes sociales.

Ocurrió luego de que se conociera un video en el que se le ve dándole un codazo a su compañera de movimiento y candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia Susana Boreal.



Además, le comenta algo al oído a la aspirante y trata de darle la espalda. La candidata solo lo ignora y permanece inmóvil ante los asistentes, mientras avanza el acto de campaña.

Vi este video y de una me pareció extraña la actitud del señor @AlexFlorezH hacia @SusanaBoreal, resulta que el señor le reclamó a Susana que como el pago la tarima ella debía bajarse. @AlexFlorezH ¿usted como concejal como hizo pa pagar tal tarima? pic.twitter.com/0kgCkJbJaT — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) March 4, 2022

El hecho ocurrió en una tarima de un acto público del Pacto Histórico en Medellín. Incluso, pareciera que el precandidato presidencial Gustavo Petro, en plena intervención, trata de mediar en la situación.



“Frente a lo que pasó anoche, creo que el video habla por sí solo. Ayer me planté y me mantuve, pero algo que no se logra ver del acto MACHISTA de @AlexFlorezH en tarima fue la decisión de varias candidatas/os de expresar su malestar y bajarse”, dijo Boreal.

Frente a lo que pasó anoche,creo que el video habla por sí solo.



Ayer me planté y me mantuve, pero algo que no se logra ver del acto MACHISTA de @AlexFlorezH en tarima fue la decisión de varias candidatas/os de expresar su malestar y bajarse. (+) pic.twitter.com/ZjOE5JNdFu — Susana Boreal (@SusanaBoreal) March 5, 2022

El video, compartido en redes sociales, fue ampliamente comentado con críticas en contra del aspirante a senador.



“Me equivoqué, pido disculpas a Susana Boreal”, dijo horas después Alex Flórez Hernández en su cuenta personal de Twitter.

También, compartió el siguiente mensaje: “Durante el evento de Petro en Medellín, le solicité a la candidata Susana Boreal que por favor no me desplazara en la tarima. A Susana la respeto. Las formas no fueron las mejores y por esta razón le pido excusas. Hoy nos convoca una razón más fuerte y es el cambio del país, ambos hacemos parte de este proyecto político. La invito a que sigamos construyendo en medio de las diferencias y la diversidad que representa el Pacto”, sostuvo Flórez.

