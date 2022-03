La candidata a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior del Partido Conservador, Sondra Garvin, habló con EL TIEMPO sobre sus propuestas de campaña y su eventual trabajo en el Legislativo en caso de quedar electa.



¿Quién es usted?

Soy una colombiana inmigrante viviendo en Estados Unidos desde hace nueve años. Soy abogada litigante de 47 años de edad, graduada en la Universidad Libre de Colombia con sede en Cali, con Especialización y Maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal, en las Universidades Sergio Arboleda, de Bogotá, y Saint John – School of Law, en New York, donde logré validar mis credenciales para convertirme en Abogada Americana. También estudié Psicología en la Universidad del Valle, en Cali.



Cuento con 24 años de experiencia como defensora en investigaciones y juicios por delitos contra el orden económico y social, trámites ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, denuncias y quejas por violación de Derechos Humanos ante organismos Internacionales, entre otros.



He intercalado mi profesión del Derecho con la música, incursionando en varios géneros musicales. Interpreté la canción del reality de “Protagonistas de nuestra tele”, de RCN, y he colaborado con varios artistas de reconocimiento nacional e internacional.



Recientemente presenté la canción “Qué linda es'', moviendo las vibras de los colombianos que estamos lejos de casa esforzándonos y trabajando como embajadores del país en cada rincón del mundo donde residimos. La música es una herramienta de comunicación para mi y creo que mi nueva canción puede generar mucho amor patrio para quienes emigramos. El tema fue escrito por el célebre compositor Fernando Garavito.

Sé que es trabajar en otro país y estar sola.



Entrar en la política no estaba en mis planes pero después de ver que nadie hacía nada por los #ColombianosEnElExterior decidí embarcarme en esta lucha.



Vota C - 403 desde el 7 hasta el 13 de marzo por la Cámara en el exterior. pic.twitter.com/1X3SvYnJrR — Sondra (@sondraoficial) February 28, 2022

¿A qué aspira?

A ser la representante de los colombianos en el exterior y convertirme en la “Embajadora” líder de los millones de colombianos alrededor del mundo. ¡La voz de quienes no hemos sido escuchados!

¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Porque me indigna el abandono en el que nos tiene el Estado Colombiano y me preocupa el estado de indefensión de miles de colombianos que sufren los inconvenientes de la inmigración, sin representación alguna.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Porque tenemos muchos problemas y soy experta en resolverlos, porque la gente está muy cansada de los políticos (o mejor dicho politiqueros) y yo soy política, porque tengo un plan para mejorar y aportar positivamente en la vida de los colombianos en el exterior, tengo el conocimiento, la experiencia y la voluntad para hacerlo.

El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para que ir allá?

Obviamente no estoy tratando de llegar al Congreso para conseguir prestigio. Estoy pretendiendo entregar mi prestigio a una institución completamente devaluada para lograr una verdadera representación para quienes decidimos dejar el país.

En caso de ser electa, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

Lo primero que debemos gestionar es el censo de los colombianos en el exterior e iniciar una campaña para construir el buen nombre de nuestro país, aprovechando los millones de colombianos buenos, haciendo las cosas bien y resaltando en distintos lugares del mundo. Simultáneamente, debemos ejercer el control debido para que se apliquen las normas existentes y que permitan al colombiano en el exterior acceder a servicios y beneficios en todos los consulados y embajadas del mundo y que el altísimo costo de los mismos, se justifique. Y vamos a fortalecer, modificando las normas respectivas y presentando los proyectos de ley pertinentes, los canales de educación, inversión y apoyo jurídico para nosotros los inmigrantes.

En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

Está en juego nuestra dignidad, nuestra voz que hasta hoy ha sido ignorada.

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electa que hará sobre este llamado?

Es un tema de amplia discusión y requiere tiempo y dedicación pero si me concentro en temas distintos a los de interés de la diáspora, me va a pasar exactamente lo que le estamos castigando al actual representante, quien se dedicó a respaldar los proyectos de la bancada a la que pertenece y nosotros, los colombianos en el exterior, quedamos acéfalos de representación, porque hay que tener en cuenta que solo hay un representante para millones de colombianos y ni siquiera el Estado sabe cuántos somos y dónde estamos.

