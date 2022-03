Con unas propuestas centradas en la familia y en la recuperación de los valores y principios de la sociedad, Leo César Diago aspira a alcanzar una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá a nombre del Centro Democrático. EL TIEMPO habló con él.



(En otras noticias: 'Desde el Congreso necesitamos darle un giro al tema del medio ambiente')

¿Cómo le fue en la campaña?

Mucho trabajo. La verdad es que hay que recorrer la ciudad, hablar con los ciudadanos, que se sientan conectados con quienes queremos tener una representación tan importante. Hemos recorrido los barrios, las localidades y explicándole a la gente por qué es importante elegir un buen Congreso. Sin un Congreso fuerte y comprometido con defender la democracia y la libertad, los valores y los principios y haciendo propuestas para el beneficio del país, nos vamos a ver abocados a dar, como dicen los muchachos, el ‘papayaso’ para que el comunismo se tome el país.



Una de las principales inquietudes de los ciudadanos es la inseguridad. ¿Cuál es su propuesta para combatirla?

Este es problema terrible. Hago parte del Centro Democrático y nosotros somos el partido de la seguridad. Para nosotros es un valor democrático que genera oportunidades, empleo. Hay que devolverles la tranquilidad a los ciudadanos y hacer inversión en seguridad. Invertir en sistemas de información, de recompensas, de inteligencia. Hay que conectar las entidades nacionales con las distritales. Es necesario usar la experiencia que tienen los organismos nacionales y sus técnicas para prevenir el delito.

Facebook Twitter Linkedin

Según Diago, en la campaña se ha dedicado a recorrer Bogotá y explicarles a los ciudadanos la importancia de elegir un buen Congreso. Foto: Prensa Leo César Diago

¿Cómo es su propuesta para beneficiar a las mujeres trabajadoras?

Hay temas que me preocupan en el asunto de mujer, como, por ejemplo, las congestiones de Transmilenio, la protección a sus hijos, el hecho de que una mujer trabaje todo el día y llegue en la noche, cansada, y no tenga la posibilidad de estar pendiente de los niños. Creo que, como políticos, tenemos que evaluarlo y buscar alternativas para solucionarlo, porque todo se origina en la familia.

Y en ese sentido, ¿cuál es la propuesta?

Creo que hay que cambiar la hora de entrada de las mujeres a trabajar. Es oportuno que empiecen a trabajar a las 7:00 de la mañana y salgan a las 3:30 de la tarde. Así van a poder estar más tiempo con sus hijos y van a tener la posibilidad de usar los medios de transporte en una forma eficiente, sin tantas aglomeraciones y sin sentirse ‘manoseadas’ o atropelladas, como suele suceder. Y los hombres que entren a las 8:30 de la mañana y salgan a las 5:30 de la tarde, ya que uno de hombre, en la mayoría de los casos, cuando llega a la casa solamente se preocupa de si los hijos hicieron las tareas o no; o qué problemas hay en el colegio. Y hay muchos hombres que no tienen la oportunidad de ir al colegio de los hijos y, con esta propuesta, van a tener la posibilidad de ir a las 6:30 de la mañana para hablar con los profesores. Si queremos recuperar valores tenemos que comenzar por los hijos y la familia.



Usted ha hablado de políticas para los adultos mayores desde el Congreso. ¿Cuál es la propuesta en este sentido?

No puede ser posible que tantos adultos mayores vean afectado su autoestima porque no tienen la posibilidad de generar recursos. Considero que los adultos mayores, a través de programas de emprendimiento o con el Sena, podrían hacer una reingeniería de lo que saben y pueden comenzar a generar recursos y vincularse a la actividad económica del país.

En otras noticias de política

'Los partidos secuestraron la democracia', dice candidato al Senado



Sectores políticos reaccionan a casos de García Arizabaleta y Abadía



POLÍTICA