Luego de escuchar las posiciones de los partidos políticos que asistieron a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales; los organismos de control y las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, el registrador Alexander Vega aseguró que no presentará ninguna solicitud de reconteo de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



“La solicitud que ayer plantee era para presentarla hoy. No he presentado ninguna quiero aclarar eso y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo de votos. Por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”, afirmó el registrador nacional.



De las 18 colectividades políticas, 14 estuvieron en contra de realizar un reconteo general a Senado de la República: Liberal, MAIS, Alianza verde, Colombia Renaciente, Unión Patriótica, ASI, Partido Comunista, Partido MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U, Cambio Radical, Dignidad, Colombia Humana, Nuevo Liberalismo.



Solo 3 se manifestaron a favor: Movimiento de Salvación Nacional, Verde Oxígeno, Centro Democrático. Y el Partido Conservador se mostró indeciso ante las alternativas.



El magistrado del CNE, César Abreo, dijo que: "en aras del procesos electoral se les van a dar las garantías (a los partidos) del debido proceso". Y agregó: "señor registrador, usted no lo había hecho de manera oficial pero creemos que con lo que manifestó no nos va a poner al Consejo Nacional Electoral a decidir sobre el reconteo. Para nosotros es muy importante que haya tomado esa decisión porque nos quita un peso de encima y le da una garantía al proceso electoral".



El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que si los partidos políticos desean adelantar una solicitud de reconteo de votos, estos deberán hacer su petición de manera independiente.



Palacios también agregó que ninguna agrupación política habló de fraude electoral. "Más allá de lo que ha sido lo que se ha dicho en redes sociales, aquí yo no escuché a ningún partido hablar de fraude. Y eso debe quedar claro ante la opinión pública", afirmó.



Ante la decisión, el Centro Democrático y el Movimiento de Salvación Nacional anunciaron que van a hacer la solicitud ante el CNE para que se haga el reconteo de votos sobre el escrutinio departamental y nacional, si allí no se resuelve deberán ir al Consejo de Estado.

Así se desarrolló la Comisión

Este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirá si se realiza un reconteo de las votaciones a Senado de la República sobre las elecciones del pasado 13 de marzo.



La propuesta, sin antecedentes en la historia reciente del país, será presentada este martes de manera formal en la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, convocada por el presidente Iván Duque, para disipar las dudas de la jornada electoral.



Frente a los múltiples reclamos por los resultados, el registrador Alexánder Vega citó este lunes una rueda de prensa en la que explicó en detalle los hallazgos de la entidad y cómo se realizó el proceso de preconteo, a nivel nacional.



Tras advertir que los votos físicos están bajo custodia en las cabeceras municipales, señaló que lo que se busca es salvaguardar la institucionalidad y dejar tranquilo al país.

De acuerdo con Vega, el 80,5 por ciento de los jurados de votación fueron capacitados para esa jornada.



Pero reconoció que en el manejo de los formularios E-14 se encontraron irregularidades que pudieron entorpecer el proceso de escrutinio. Y tras esto anunció que en la reunión de la Comisión de Garantías Electorales solicitará el recuento total de los votos del Senado.



Esta es una reunión a puerta cerrada convocada por el Ministerio del Interior en la que participan todos los actores que tienen injerencia en las elecciones, entre ellos están: Registraduría, CNE, FFMM, Partidos Políticos, Defensoría del Pueblo, Observadores electorales, entre otros.



El registrador nacional aseguró que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio del Senado de la República. "No existe fraude en Colombia y nuestro sistema electoral es posible siempre ser auditado para que lleguemos a la verdad electoral", aseguró Vega.

Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales Foto: MinInterior

Sobre los jurado de votación, Vega aseguró que se capacitaron el 80,54% de los jurados fueron capacitados alrededor del país de manera presencial.



Vega también aseguró que no hubo cambios sobre el formulario E-14. Además, afirmó que hubo 362.847 testigos electorales en las mesas de votación. "Esto demuestra que sí hubo control electoral por parte de los testigos y los jurados", expresó el registrador.



Además, dijo que los votos están en cadena de custodia y reiteró que el preconteo solo tiene un objetivo informativo y no tiene validez jurídica.

"El presidente de la República no debería participar del debate político electoral", dijo Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, al iniciar su intervención en la Comisión.



Además, recordó que cuando se cometen errores estos deben ser corregidos y si se cometen delitos estos deben ser sancionados. "Necesitamos mucha prudencia y responsabilidad con los mensajes que le transmitimos al país y a la comunidad internacional", manifestó Pérez.

Posiciones de los partidos políticos

De parte del Partido Liberal, la colectividad dejó claro que rechazan cualquier insinuación de fraude electoral. El partido MAIS se declaró en contra de la propuesta del registrador nacional para realizar un reconteo de votos.



La Alianza Verde solicitó que se continúe con los mecanismos establecidos para saber quiénes serán los representantes a la Cámara y senadores de la República. El partido Colombia Renaciente descartó cualquier posibilidad de fraude y solicitó que se realice un reconteo específico en las mesas o lugares donde existan reclamaciones, pero señalaron que un reconteo general no es viable.



Desde la ASI también se rechazó la propuesta de un escrutinio a nivel general porque el escrutinio nacional aún no ha terminado. Igualmente el Partido Comunista expresó estar en contra de cualquier forma de reconteo general.

Comisión Nacional de Garantías Electorales. El Ministro del Interior Daniel Palacios, adelanta a esta hora la Comisión Nacional de Garantías Electorales en el Hotel Hilton de Corferias. Lo acompañan partidos políticos, el ministerio de defensa, la Registraduría nacional y entes internacionales de vigilancia electoral. Bogotá 22 de marzo 2022. Foto: César Melgarejo/ CEET

Por parte del Movimiento de Salvación Nacional se solicitó el reconteo de los votos. Por el contrario, el partido MIRA se manifestó en contra del reconteo general por considerar inconveniente.



El Partido de la U expresó que el reconteo deberá ser tan transparente que brinde la suficiente seguridad en la democracia y la institucionalidad colombiana. La coalición del Pacto Histórico dijeron que los llamados del presidente Duque rompen con la neutralidad; además, expresaron que es importante que se de una transición de manera democrática y pacífica del poder. Desde el Nuevo Liberalismo también se manifestaron en contra de la posibilidad de un reconteo general.



"No creemos que en este proceso electoral haya habido un fraude, pero le dimos un golpe porque la gente tiene profunda desconfianza en lo que pasó", manifestó el partido Cambio Radical.



Colombia Justa Libres en alianza con el partido MIRA también se opusieron al reconteo general de votos. Por parte del Partido Conservador se recomienda que se utilicen todos los mecanismos legales para que se le de garantías a la gente sobre las elecciones, sin embargo, dudan si el reconteo es el mecanismo oportuno para esta tarea.



De parte del partido Verde Oxígeno manifestaron que si es necesario hacer un reconteo de votos, hay que hacerlo. El partido Dignidad, resaltó que la mayoría de partidos políticos parecen tener una decisión unánime en que no se debe realizar el reconteo de votos, a pesar de las enormes distancias políticas entra varios de ellos. Expresaron que no son partidarios del reconteo, pero apoyan los mecanismos de impugnación a los cuales pueden acceder los partidos.



Por parte del partido Colombia Humana, colectividad que también hace parte del Pacto Histórico, dijeron sobre el reconteo "que es peor el remedio que la enfermedad"; además manifestaron que si la propuesta de reconteo llega al CNE solicitan que esta no sea acatada a causa de falta de sustento legal.



Para el partido Centro Democrático se hizo invitación a "no preferir el resultado cuestionado" y expusieron los errores que han encontrado, por ejemplo, en los formularios E-14 en el departamento de Antioquia. Solicitaron el reconteo de los votos y afirmaron que decir que no hay sustento jurídico es un llamado al engaño.

El director de la Misión de Observación de la UE resaltó que en los partidos existe un consenso sobre que aún existen mecanismos alternativos a los cuales los partidos políticos aún puede acceder.



Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, destacó que ha sido una muy buena reunión "hemos encontrados argumentos serios y ponderados". Además, dijo que la MOE no tiene indicios de fraude electoral y le preocupa avanzar en un proceso electoral no reglado.

