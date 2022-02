“En vez de perseguir a los criminales, Claudia López criminaliza a la Policía. Ahora, nuevamente, apoya y coordina su alcaldía a los terroristas de la primera línea a través de los gestores de convivencia”.



Con esta frase, el exsecretario de Gobierno de Bogotá y número uno de la lista al Senado del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, reaccionó a los audios de la gestora de convivencia del Distrito, Natalia Sánchez, relacionados con las protestas sociales.



En los audios, Sánchez informaría a supuestos vándalos que protagonizaron hechos de violencia en las manifestaciones sobre la manera de limpiar evidencias de sus enfrentamientos con las autoridades y de las agresiones a parte de la infraestructura de la capital del país.



La Alcaldía de Bogotá se limitó a responder, a través de la Secretaría de Gobierno, que la gestora de convivencia estaba vinculada con la Alcaldía de Usme en el 2021, año en el que supuestamente se dieron estas comunicaciones con los presuntos vándalos. Desde esta última instancia no se han referido al caso.



"La alcaldía de Claudia López apoya y coordina a los terroristas de la primera línea.

Claudia López es responsable del caos de Bogotá, de la inseguridad y del desgobierno.

Desde el senado exigiré al gobierno asumir la seguridad de los bogotanos.

A Claudia le quedo grande", agregó el exsecretario de Gobierno y candidato al Congreso.



A raíz del caso, Uribe Turbay tuvo este fuerte pronunciamiento que, para algunos observadores, tendría tres explicaciones.

La alcaldía de Claudia López apoya y coordina a los terroristas de la primera línea.



Necesitamos intervención de la procuraduría para sancionar a responsables y del gobierno nacional para recuperar la seguridad. pic.twitter.com/2CE10RaScw — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 21, 2022

La primera de ellas tendría que ver con el paso de Uribe Turbay por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el cual le dio a este líder político la posibilidad de conocer la ciudad a fondo y la manera de abordar algunos aspectos de su agenda.



El candidato al Senado no solo ejerció ese cargo en la alcaldía de Enrique Peñalosa, entre 2016 y 2018, sino que fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, dignidad que lo puso en sintonía con los asuntos de la capital del país.



El conocimiento y la experiencia de Uribe Turbay sobre lo que pasa en Bogotá es uno de sus mayores virtudes en la campaña por el Congreso y el candidato uribista estaría haciendo uso de esta experiencia para llegarles a los ciudadanos.

Enfrentamiento ideológico histórico entre el uribismo y Claudia López

Una segunda explicación estaría en el enfrentamiento ideológico que existe entre el Centro Democrático, partido en el que Uribe Turbay está compitiendo, con la alcaldesa Claudia López, el cual ha tenido diferentes episodios en los últimos años.



Desde el uribismo se cuestionan constantemente las acciones de la mandataria local y en más de una ocasión el propio expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, se ha referido a Claudia López en tono de crítica.



Con su posición de este lunes, Uribe Turbay estaría haciendo eco de ese enfrentamiento ideológico y del pulso que existe entre el uribismo y la mandataria local.

Y una tercera razón podría estar en su condición de candidato al Senado. A tres semanas de las elecciones legislativas, las cuales serán el próximo 13 de marzo, muchos aspirantes al Congreso se están pronunciando sobre diferentes hechos de la agenda diaria.



Estos pronunciamientos muestran sus posiciones sobre ciertos temas –como la protesta social en este caso- y de qué podrían esperar los ciudadanos de estos candidatos a una curul en el Legislativo si votan por ellos y son elegidos congresistas.



Por el momento, la alcaldesa de Bogotá no se ha referido públicamente al tema y no se sabe si lo haga tomando en cuenta que los entes de control están muy atentos de cualquier pronunciamiento de un servidor público para que no se convierta en participación en política.

