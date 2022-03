El registrador nacional, Alexander Vega, sorprendió este fin de semana con una inusual decisión: dijo que iba a pedirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) el reconteo de los votos de las elecciones del pasado 13 de marzo, correspondientes a Senado. Esto, como una medida para solventar las denuncias y dudas provenientes desde distintos sectores políticos sobre los resultados del proceso electoral.



Y lo hizo al rato de que el propio presidente Iván Duque también pidiera lo mismo luego de convocar a la Comisión Nacional de Garantías Electorales.

Todo esto con el único fin de disipar las dudas de la jornada electoral y evaluar si había o no consenso entre los partidos políticos para solicitar formalmente al CNE el reconteo de los votos, una propuesta sin antecedentes en la historia reciente del país.

Y fue así como en la mañana de este martes se dio la cita. En ese momento las dudas eran si el CNE aceptaría la propuesta de Registrador.



Los dirigentes y representantes de los partidos políticos llegaron muy cumplidos al hotel Hilton, ubicado en la zona de Corferias, en Bogotá. Sobre las 10:30 de la mañana comenzó la mesa de diálogo.



Vega inició reiterando lo que ha dicho desde que comenzaron los señalamientos a la Registraduría: “No existe fraude en Colombia”.



Luego, uno a uno los 21 partidos políticos que, según MinInterior asistieron a la cita, comenzaron a dar su posición sobre la propuesta del reconteo. La mayoría se mostró en contra de un recuento general. Entre estos el Partido Liberal, Alianza Verde, Colombia Renaciente, ASI, la coalición MIRA-Colombia Justa Libres, ‘la U’, Cambio Radical, el Nuevo Liberalismo, Dignidad y los siete partidos que conforman el Pacto Histórico.

El vocero de esta última colectividad, Gabriel Becerra, de la Unión Patriótica, indicó que el Pacto Histórico –que sumó más de 390.000 votos adicionales en el escrutinio– está en contra de la propuesta, pues no está contemplada en la Constitución.



“Los llamados que se han hecho, desde el presidente de la República, rompen la neutralidad (...) Si hay dudas, como nosotros las hemos tenido, lo que se procede es que se respete lo previsto en la Constitución y la Ley”.



Pero tres agrupaciones políticas se manifestaron a favor: Salvación Nacional, Verde Oxígeno y Centro Democrático (CD). Mientras que el Partido Conservador se mostró indeciso frente a las dos opciones, asegurando que las autoridades electorales debían hacer uso de “todos los mecanismos legales disponibles” para determinar que se estuviese “respetando la voluntad del pueblo”.



Nubia Stella Martínez, directora nacional del CD, fue enfática al asegurar que hubo irregularidades en las elecciones. Pidió el reconteo de los votos y afirmó que decir que no hay sustento jurídico es un llamado al engaño.

Finalmente, tras no llegar a un consenso y que la mayoría de partidos no le caminaran a la propuesta, el registrador Vega indicó que no presentaría la solicitud de reconteo de votos.



“La solicitud que ayer planteé era para presentarla hoy. No he presentado ninguna, quiero aclarar eso y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo de votos”, afirmó en la mesa.



El presidente institucional del CNE, César Abreo, dijo que para ellos “es muy importante que haya tomado esa decisión porque nos quita un peso de encima y le da una garantía al proceso electoral”.



Eso sí, dijo que los partidos políticos que deseen hacer la solicitud de reconteo, podrán hacerlo mediante una solicitud escrita y la organización electoral revisará la petición.



Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo Electoral, dijo que legalmente la competencia para el reconteo de votos “no existe y no hay ninguna entidad investida para poder ordenar un recuento total de votos, desconociendo las competencias de las comisiones escrutadoras”.



La profesora asociada de la Universidad de los Andes, Mónica Pachón, quien ha estudiado a fondo el sistema electoral del país, dice que la propuesta es “inviable e inconstitucional. De hecho, la figura del recuento general no está en el Código Electoral ni en las leyes del país”.

Desde Asonal Judicial, el sindicato de esta rama del poder, indicaron que repetir el escrutinio sería una decisión contraria a la ley, que podría llegar a configurar –para los jueces- delitos como el abuso de función pública o prevaricato.



De todas maneras, hasta el cierre de esta edición, en el CNE no se había recibido ninguna petición para recuento de los votos.



Lo que está claro es que cualquier colectividad puede pedir de manera oficial ese reconteo. Si eso se da, el asunto pasará a la Sala Plena del Consejo, que deberá evaluar jurídicamente esa posibilidad.



Por ahora, todo indica que los partidos tendrán que atenerse a los escrutinios para hacer los reclamos que consideren. Precisamente este miércoles comienzan en Bogotá los escrutinios nacionales del Senado.

LAURA CAMILA VARGAS

En Twitter: @LauraLacavap

REDACCIÓN POLÍTICA