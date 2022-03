Este viernes la Registraduría entregó los resultados de las elecciones legislativas, tras el escrutinio de votos. Con esto se empieza a conocer finalmente cuál será la composición definitiva del nuevo Congreso de la República.



Teniendo el 97% del escrutinio, el Pacto Histórico suma en total 2'692.999 votos.



Con el primero conteo, las votaciones del pasado 13 de marzo habían dejado como resultado una total de 2'302.847 votos para Senado en la lista cerrada del Pacto Histórico. Esto significa que tras el escrutinio, sumaron unos 390 mil votos adicionales.



En principio, estos votos adicionales podrían indicar que ganan tres curules adicionales, quedando con 19 puestos en la Cámara alta, cuando inicialmente se había dicho que obtendría 16 puestos.



Es decir que, al ser 107 los senadores electos, con estos resultados preliminares, otros partidos políticos perderían las curules que, en principio y con el primer conteo de votos, habían obtenido.



Entre estos estarían, el partido Conservador, que quedaría con 15 curules, cuando inicialmente se había dicho que le correspondías 16 posibles curules. La congresista que perdería su puesto en el senado es Esperanza Andrade, del departamento del Huila.



El Centro Democrático también perdería una curul, quedando finalmente con 13 escaños en el Senado. Inicialmente se había dicho que quedaba 14 curules, pero María Angelica Guerra, perdería su asiento tras el escrutinio.



Finalmente, la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, que en principio tenía 14 posibles puestos en la Cámara alta, perdería una y quedaría con 13 escaños. Jhon Fredy Muñoz, que intentaba dar su salto de la Cámara al Senado, es quien perdería este puesto en el Legislativo.



El Partido Conservador, Cambio Radical, el partido de 'La U' y la coalición del partido Mira y Colombia Justa Libres, no quedaría muy afectados tras el escrutinio y quedarían con 15, 11, 10 y 4 curules, respectivamente.



Cabe aclarar que esto es una proyección, basada en los resultados preliminares, con el 97% del escrutinio.



"Estos son los resultados de las comisiones escrutadoras a nivel municipal. Vamos cerca del 97% de escrutinio oficial para el Senado de la República. Si bien es cierto este es el resultado oficial, falta un 3% para que se termine de escrutar el Senado. Este escrutinio sube ahora al Consejo Nacional Electoral y eso susceptible de posibles modificaciones de acuerdo a las reclamaciones que presenten los partidos políticos y sus apoderados", dijo el registrador Alexander Vega este viernes.



Y añadió: "la Registraduría está brindando todo el apoyo para corregir todos los errores en el diligenciamiento de los jurados".



Las denuncias de Gustavo Petro

A comienzos de esta semana Gustavo Petro denunció que durante el certamen electoral presuntamente había ocurrido un hecho que les pudo restar votos.



Petro aseguró en su cuenta de Twitter que en "30.000 mesas los jurados mandaron la foto del formulario -E14- de la U recortando el pedazo del Pacto y así borraron los votos transmitidos".

Y aquí les muestro el diseño del formulario del E14 para la U, todos llenos de números de los candidatos porque son listas abiertas.



Como el Pacto es lista cerrada y no tiene números, remiten los datos como un agregado abajo del formulario del partido de la U pic.twitter.com/n34rH3Jp4Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

Asimismo, explicó que como la lista del Pacto Histórico era una lista cerrada, no preferente, la casilla para el registro de la cantidad de votos fue agregada al final del formulario E14 del 'Partido de la U', y esto habría permitido que los jurados enviaran las fotografías del formulario con la parte inferior recortada, y se omitieran los votos recibidos por el Pacto.



Este jueves, el candidato presidencial había asegurado en su cuenta de Twitter que, en ese momento, ya se habían "recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al Senado que no fueron reportados. Nos acercamos a tres millones de votos por la lista al senado".



En este momento se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al senado que no fueron reportados. Nos acercamos a tres millones de votos por la lista al senado.



A los abogados escrutadores les pido cuidar la votación de Fuerza Ciudadana, hubo fraude contra ellos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2022

La repuesta de la Registraduría

Horas más tarde, el Registrador Alexander Vega indicó que ya se había escrutado el 94 por ciento de las mesas. También indicó en ese momento que "nadie ha ganado ni ha recuperado votos. Hay que esperar al escrutinio".



Fue enfático al asegurar que "no existe ningún fraude en Colombia, teniendo en cuenta que intervienen varios actores en el proceso electoral" y que habían más de 6.000 testigos electorales y seis misiones internacionales de observación que catalogaron las elecciones como "transparentes".



Aseguró que lo que había pasado con el escrutinio son "temas normales de revisión de votos de las mesas y se están corrigiendo los errores en los que hayan incurrido los jurados de votación".



Además, dijo que el conteo de votos para las elecciones al Congreso es muy "dispendioso" y que los jurados de votación pueden haber cometido errores humanos cuando diligenciaban el formulario E14.



"Hemos encontrado, de acuerdo a las comisiones escrutadoras, que en Colombia no se puede hacer fraude porque intervienen varios actores. Hemos encontrado tachones (...) falta de firmas, enmendaduras, rayones. Esas inconsistencias suceden y no han sido en contra de ningún partido en particular", dijo.



